池上鄉長張堯城率地方人士拜會　饒慶鈴肯定地方推動

▲ 池上鄉長張堯城率地方人士拜會台東縣政府尋求協助，饒慶鈴肯定地方推動。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣池上鄉長張堯城展現施政行動派，彙整地方亟待解決的重點建設計畫，於21日率隊縣府拜會縣長饒慶鈴尋求解決，饒慶鈴率縣府秘書長陳明仁等相關各局處主管或科長全程聆聽，並表示除涉及法令或中央需處理的事項，

會中池上鄉提出了包含續辦大坡池光雕音樂會及台東唯一水舞秀、同意配合621環食在台東辦理大坡池星空晚會、補助興建慶豐部落聚會所、同意爭取補助新建萬安社區活動中心、同意爭取補助新建池上鄉民代表會、同意共同經營台東縣客家文化園區、增設新興、慶豐及大坡文健站、補助池上部落星空AR印象館、推動綠能米鄉太陽能光電場、同意備查池上鄉地景補償條例等十項的重要施政事項，議題涉及層面廣泛包含觀光、農業、原住民聚會所、客家文化及民政等，其中針對推動綠能米鄉太陽能光電場、部份新建廳舍、文健站設置等問題熱烈討論。

饒慶鈴表示，感謝張鄉長及楊議員及3位立委的支持，縣府會全力協助地方需求，也希望3位縣籍立委在中央幫忙，有關光雕音樂會、星空晚會活動的辦理，今年縣府已公布8場光雕音樂會及7場星空音樂會的場次，由於這幾年辦理效果非常好，各鄉鎮市長都紛紛來爭取，去年競爭相當激烈，縣府立場當然希望儘量滿足各鄉鎮及區域平衡，只可惜經費有限，每一鄉鎮市僅能擇一活動辦理，池上鄉部份安排6月27日端午節連假來舉辦，至於621環食活動請鄉公所提計畫由立委協助爭取經費自行辦理。

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