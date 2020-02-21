　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

池上鄉長張堯城率地方人士拜會　饒慶鈴肯定地方推動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 池上鄉長張堯城率地方人士拜會台東縣政府尋求協助，饒慶鈴肯定地方推動。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 池上鄉長張堯城率地方人士拜會台東縣政府尋求協助，饒慶鈴肯定地方推動。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣池上鄉長張堯城展現施政行動派，彙整地方亟待解決的重點建設計畫，於21日率隊縣府拜會縣長饒慶鈴尋求解決，饒慶鈴率縣府秘書長陳明仁等相關各局處主管或科長全程聆聽，並表示除涉及法令或中央需處理的事項，

會中池上鄉提出了包含續辦大坡池光雕音樂會及台東唯一水舞秀、同意配合621環食在台東辦理大坡池星空晚會、補助興建慶豐部落聚會所、同意爭取補助新建萬安社區活動中心、同意爭取補助新建池上鄉民代表會、同意共同經營台東縣客家文化園區、增設新興、慶豐及大坡文健站、補助池上部落星空AR印象館、推動綠能米鄉太陽能光電場、同意備查池上鄉地景補償條例等十項的重要施政事項，議題涉及層面廣泛包含觀光、農業、原住民聚會所、客家文化及民政等，其中針對推動綠能米鄉太陽能光電場、部份新建廳舍、文健站設置等問題熱烈討論。

饒慶鈴表示，感謝張鄉長及楊議員及3位立委的支持，縣府會全力協助地方需求，也希望3位縣籍立委在中央幫忙，有關光雕音樂會、星空晚會活動的辦理，今年縣府已公布8場光雕音樂會及7場星空音樂會的場次，由於這幾年辦理效果非常好，各鄉鎮市長都紛紛來爭取，去年競爭相當激烈，縣府立場當然希望儘量滿足各鄉鎮及區域平衡，只可惜經費有限，每一鄉鎮市僅能擇一活動辦理，池上鄉部份安排6月27日端午節連假來舉辦，至於621環食活動請鄉公所提計畫由立委協助爭取經費自行辦理。

►對抗病毒靠這瓶

ET快訊
新生兒抽搐「頭髮驗出安毒」！房內「搜出斜口吸管」...月嫂認
鑽石公主號撤僑又「11人確診」　美新冠肺炎增至26例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「花東果乾加工中心」6月完工　助於提高農民收益

池上鄉長張堯城率地方人士拜會　饒慶鈴肯定地方推動

竹市61所校長防疫會議　林智堅宣示「校園防疫六守則」

新冠肺炎疫情彰化成「重災區」？　王惠美：彰化台商多相對緊張

屏縣府自製6國外語防疫圖卡　外籍移工暖心主動送口罩幫宣導

屏東縣警察志工大隊　溫馨慰問屏東警分局志工夥伴辛勞

台南市議會城市外交大突破　佛州參眾議會通過加強台佛雙邊關係決議文

一連7天　盧崑福免費提供次氯酸水讓民眾抗疫

防疫總動員　台南市政府、監理站前往機場、高鐵站稽查白牌車

台南環團質疑農地、魚塭遭廢棄物非法掩埋或燃燒案　市府：已送辦調查告發

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

「花東果乾加工中心」6月完工　助於提高農民收益

池上鄉長張堯城率地方人士拜會　饒慶鈴肯定地方推動

竹市61所校長防疫會議　林智堅宣示「校園防疫六守則」

新冠肺炎疫情彰化成「重災區」？　王惠美：彰化台商多相對緊張

屏縣府自製6國外語防疫圖卡　外籍移工暖心主動送口罩幫宣導

屏東縣警察志工大隊　溫馨慰問屏東警分局志工夥伴辛勞

台南市議會城市外交大突破　佛州參眾議會通過加強台佛雙邊關係決議文

一連7天　盧崑福免費提供次氯酸水讓民眾抗疫

防疫總動員　台南市政府、監理站前往機場、高鐵站稽查白牌車

台南環團質疑農地、魚塭遭廢棄物非法掩埋或燃燒案　市府：已送辦調查告發

掰了傑尼斯！中居正廣退社記者會「SMAP合體」重現曙光　親回3傳言

口罩是老百姓的盾牌！李克強視察產能：早日實現日產破億

《三生三世》白真寵妻上線！「古裝美男」于朦朧下廚煲湯狂撩妹

Android 11隱藏版手勢！Pixel手機獨家　「敲2下」快速啟動對應功能

快訊／伊朗證實「新增13例」新冠病毒確診　死亡增至4人

中職／嘗試不同配球策略　古林睿煬3局5K飆149

黑狗媽「叼孩子」過馬路…遭休旅車撞擊拖行100公尺　騎士心疼收養小小黑

美鑽石公主號撤僑專機「貨機改建」無廁所　隔離基地也沒WIFI！

228連假限定！FRIDAYS炭烤豬肋排買一送一又來了

林為洲建議指揮中心一級開設　蘇貞昌：一直都是國安層級掌控疫情

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

澳門學生檢疫14天　2天竟偷跑8次

陸配返台三度擅離住家　恐遭罰5萬

桃園擴大稽查白牌車　桃機當場查獲1輛重罰

茶改場開發　即飲式蔬果粉

高雄鳳山、 小港等4區　21日停水14小時

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

嘉義中山路科技執法4/1上路

桃園56家汽車代檢廠　228連假不定檢

嘉市長黃敏惠感謝各界捐贈物資

違規白牌車將開罰五十萬罰單

假訊息　網路po文：員林家人肺炎

買口罩竟飆國罵　警維持秩序藥局貼文感謝

即／女子小三通回台　居家檢疫失聯

彰化成重災區　王惠美：台商多

更多熱門

相關新聞

池上鄉原住民族部落聚會所建置　

池上鄉原住民族部落聚會所建置　

「這是池上最後一個聚會所工程，也是我政見落實」，台東縣池上鄉於15日辦理福原部落聚會所動土祈安典禮，這是池上鄉近年第四座興建動土，且腹地最廣設計最新穎的原住民部落聚會所。參與典禮的縣長饒慶鈴肯定鄉長張堯城在地方建設爭取的用心與努力，縣府希望與各鄉鎮市共同打造台東新風貌。

池上元宵遶境擔飯晚宴嘉年華

池上元宵遶境擔飯晚宴嘉年華

饒慶鈴視察台東幸福住宅　

饒慶鈴視察台東幸福住宅　

台東縣停止寒輔及所有學習活動

台東縣停止寒輔及所有學習活動

台東縣長饒慶鈴宣導自製消毒水

台東縣長饒慶鈴宣導自製消毒水

關鍵字：

張堯城拜會池上饒慶鈴

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

辛龍「沒在醫院陪劉真」原因惹心疼！

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

劉真「不知未來會怎樣」！

快訊／新冠肺炎再添2例！ 案24北部女性家人確診染疫

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面