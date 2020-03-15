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黃偉哲擔心長輩行的安全　呼籲行車多禮讓老人

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▲台南市社會局與警察局、台南監理站共同合作，除辦理老人交通安全行的宣導活動外，更於台南監理站辦理大車視野死角體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局與警察局、台南監理站共同合作，除辦理老人交通安全行的宣導活動外，更於台南監理站辦理大車視野死角體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來因大型車輛視野死角與內輪差導致死傷事件頻傳，台南市長黃偉哲特別指示社會局與警察局、台南監理站多多宣導，以維護市民交通安全，社會局等合作辦理老人交通安全宣導、視野死角體驗活動，希望加深長者交通安全觀念，降低事故發生率，並請用路人行車對老人多一分禮讓、交通更友善。

根據交通部道路交通安全督導委員會統計，台南市2019年65歲以上因交通事故導致死傷的人數多達6840人，其中死亡人數128人，而2020年截至2月底止，因交通事故死亡的長者已有16人。因此為提升長者用路交通安全，台南市社會局與警察局、台南監理站共同合作，除辦理老人交通安全行的宣導活動外，更於台南監理站辦理大車視野死角體驗活動，帶領35位長者認識大型車視野死角及內輪差，讓長者實際坐上駕駛位置，真實感受到視野死角的危險性，並且以氣球模擬行人及機車，當大車進入內輪差範圍，車輛轉彎時氣球就被捲進車底輾爆，就有長輩驚嚇到直說：「好可怕，真的沒看到那顆氣球耶！」。

▲台南市社會局與警察局、台南監理站共同合作，除辦理老人交通安全行的宣導活動外，更於台南監理站辦理大車視野死角體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南市65歲以上人口數近30萬人，占總人口約16％，隨著老人年齡的增長，體力、視覺及聽力的退化，反應力與自我保護力也跟著下降，都是造成長者交通事故發生的潛在危險因素，因此宣導及體驗活動除了協助長輩深化交通安全觀念來保護自己外，建構友善及禮讓老人交通安全的環境也顯得重要。

市長黃偉哲表示，家有一老如有一寶，市民應多關心家中長輩外出的交通安全問題，提醒長輩晨昏或夜晚外出時，應穿著亮色衣物並配戴反光配件以提高能見度，並利用行人穿越道（斑馬線）通過路口，在路上遇到大型車務必要保持10公尺以上的安全距離。黃偉哲同時也呼籲因為長者行動較為不便，遇到長者應多注意與禮讓，多一份體貼及關懷，就能減少遺憾意外的發生。

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