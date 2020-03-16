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Google地圖不只能導航！還有5個實用小技巧

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▲▼Google Maps,Google地圖。（圖／記者邱倢芯攝）

▲除了導航外，Google地圖中還藏了其他實用的小功能。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

對於大多數的台灣民眾來說，Google地圖最常用來找路、導航，但事實上，在這個小工具當中，還藏著5個超實用小技巧等著你去用。

出國時的最佳翻譯工具
雖然目前仍在疫情期間，不建議大家出國旅遊，不過這也意味著你有一段很長的時間可以好好地規劃下一趟長途旅行。

但是每次在規劃旅行前你是否都會煩惱不會當地的語言，想去的地點不會開口說，無法詢問路人怎麼到，進而打消了到當地旅遊的念頭？

現在Google地圖當中就搭載了語言工具，你只要用中文輸入該景點後，畫面當中就會出現Google地圖的大頭釘標誌，只要輕點該標誌你就會發現景點名稱旁邊多了一個揚聲器的符號。這時候再點一下該揚聲器符號，Google就會自動用當地語言唸給你聽。

▼Google地圖現在也內建了語音功能，想去的地點不會說沒關係，Google直接唸給你聽。（圖／翻攝自Google地圖）

▲▼Google地圖功能。（圖／翻攝自Google地圖）

線上點餐
在宅經濟當道的時代下，Google地圖也整合了這項功能，Google在美國與當地業者如DoorDash、Postmates、Delivery.com、Slice，以及ChowNow APP等合作，讓消費者只要點開Google地圖就可以點餐。

只不過這項功能目前在台灣尚未開放，因此想要在家享用餐點的消費者，目前依然只能點開現有的美食外送App來點餐了。

測量距離
有時你會需要知道AB兩個地點的直線距離為多少時，也可以利用Google地圖來自動替你量測，這項功能無論是手機或是電腦版的Google地圖皆可使用。

在手機方面，你只要用手指長按起點後，再將下方的清單點開，此時就會看到「測量距離」四個字，這時候你就會看到螢幕上出現一條藍色的虛線，此時再拖曳螢幕，並將中央的黑色圈圈對準終點，螢幕下方就會自動出現AB兩個地點的直線距離。

而電腦版的使用方式更簡單，你只要選取起點，並對著插在起點上的紅色大頭釘按下右鍵，跳出的選取清單最下方的選項就是「測量距離」，這時你再點取終點，系統就會告訴你兩者的直線距離為多少了。

▼想要知道AB兩個地點的直線距離為多少，只要透過「測量距離」功能（下圖紅框處）即可測量。（圖／翻攝自Google地圖）

▲▼Google地圖功能。（圖／翻攝自Google地圖）

室內導航
說到導航，路痴們不僅會在路上迷路，在稍微複雜的建築內（如百貨公司、機場）也有可能會迷路。如果你真的在大型建築物內迷路，就是該呼喚出Google地圖的時候了。

在手機上，你在開啟Google地圖後，將地圖放大，直到畫面當中出現樓層平面圖，這時候再點選螢幕左下角的選擇樓層即可。而在電腦版的Google地圖中，放大地圖並點選任一建築物或地點，即可查看樓層平面圖，這時候螢幕右下角就會出現樓層選擇。

不過要注意的是，並不是所有的建築物都有提供室內樓層資訊，因此如果在開啟地圖功能後發現這招不管用，那麼建議你還是直接詢問工作人員會比較好。

自定義車輛圖案
如果你是一個高度依賴Google地圖作為行車導航的人，那是不是早已看膩了藍色的導航箭頭？Google現在可以允許你將導航藍色箭頭變成紅色轎車、綠色卡車，以及黃色的SUV。

且要更改的方式也非常簡單，你只要在開啟導航功能後，輕點藍色箭頭，下方就會出現這三個圖案選擇，點取一個喜歡的圖案即可。不過要注意的是，這項功能目前僅開放給iOS用戶使用，Android用戶可能還得再等等才能更換圖案了。

▼Google地圖上的藍色導航箭頭可以更換不同圖案，但是目前僅有iOS用戶可以使用。（圖／翻攝自Google地圖）

▲▼Google地圖功能。（圖／翻攝自Google地圖）

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