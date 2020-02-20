徵求「文學星探」！譯者駐村計畫、工作坊開跑　推廣台灣文學

▲「譯者駐村計畫」在日前舉辦「台灣文學走向世界」專題講座合影。（圖／國立台灣文學館提供）

記者林育綾／綜合報導

將台灣文學翻譯成其他國家語言的人，如同「文學星探」般。國立台灣文學館主辦的第二屆「譯者駐村計畫」，將於3月1日舉行為期2天的「台灣文學外譯」譯者工作坊，期待徵求更多有志將台灣文學往外推的種子星探，也讓譯者之間擴大交流。

「台灣文學外譯」譯者工作坊採網路報名，共規劃10場講座、1場翻譯實務交流，並邀請知名作家、譯者、學者、電視製作人與企業創辦人等主講或與談，期待擴大譯者間的交流，進而成為台灣文學外推的種子星探。

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工作坊以就讀國內翻譯研究所或華語學程，或從事中翻日、韓、法、捷等外語之外籍生與譯者為優先錄取對象，最多10名。主辦單位表示，歡迎翻譯過台灣文學作品，或曾寫過台灣文學研究相關論文、報告，未來有志從事文學翻譯或推廣台灣文學者共襄盛舉。活動將為錄取學員負擔期間的食宿費用。

日前「譯者駐村計畫」在華山小客廳舉辦「當譯者遇上作家」2場精采對談。並於台文館舉辦「台灣文學走向世界」專題講座，當時日本譯者澤井律之、捷克譯者白蓮娜與法國譯者關首奇以歐亞視角，分享各自對台灣文學的認識與理解，同時也介紹台灣文學在海外的發展現況，以及海外讀者與市場如何理解台灣文學。

此外，2月27日（四）關首奇與作家吳明益將以「閱讀吳明益：台灣文學在法國」為題，進行對談；而第二波「譯者駐村計畫」5月初登場，將搭配今年以韓國為主題館的台北國際書展，邀請韓國譯者林大根展開更多精彩內容。