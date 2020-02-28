非法看護是防疫破口！　抗SARS名醫曝17年前和平醫院狀況：陪病者確診逾1成





▲張裕泰認為，醫院應進一步向陪病者進行衛教。（示意圖／嘉義長庚醫院提供）

記者崔至雲／台北報導

新北非法外籍看護因照護家屬遭感染新冠肺炎（COVID-19），成為國內第32例確診，她的朋友也出現呼吸道症狀，引發外界憂心非法移工成為防疫破口。目前規定醫院內加強人員管制，限制陪病1人（含看護）需登記、戴口罩作為防護。對此，前和平醫院急診科主任張裕泰認為，這已是防疫破口，醫院應進一步向陪病者進行衛教，更建議外籍看護需配有翻譯隨同。

曾任和平醫院急診科主任的張裕泰醫師指出，17年前SARS肆虐台灣，當時就有外籍勞工因照護病人而死在於SARS，和平醫院當年確診72人，其中包括了看護工6人、家屬6人等，陪病者染煞比例超過1成。從這就可以看出來，當時醫院未做足非醫事人員的風險管理，因此，從SARS過後，非醫療人員就有做了良好的措施，且一定要遵守醫院規定。

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▲新冠肺炎疫情持續升溫。（圖／記者楊鈞典翻攝）

張裕泰說明，當時非醫療人員不僅跟醫護人員一樣有一定的衛教防疫訓練，連同什麼樣的疫情等級，要穿什麼防護衣物他們也都知道，「但是非法看護確實是一個防疫破口，他們可能缺乏系統性的保護與保護病人的訓練，也可能因語言不通而以跟醫護人員有效溝通」。

張裕泰認為，醫院應登記陪病者，並進行防疫衛教，針對外籍看護則應搭配母國語言的隨行翻譯，避免照顧過程中因語言隔閡，而有不當的衛生風險。張裕泰呼籲民眾，陪伴病人的照護者應有良好的衛生習慣，如發現不合適，應立即更換，自己也可配妥一些衛教教材，以免看護一知半解，引發不必要的防疫破口。

