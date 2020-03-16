港再傳富豪確診　身價22.8億獅子山集團執董劉竹堅留院治療

▲香港富豪劉竹堅自倫敦搭機返港後出現新冠肺炎症狀。（示意圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港獅子山集團及澳獅環球執董劉竹堅13日確診感染新冠肺炎，獅子山集團昨日（15日）發出公告稱，劉竹堅正留院接受治療。據港交所資訊顯示，劉竹堅於於獅子山集團及澳獅環球各持有43.09%及67.97%股份，身價至少5.75億港元（約22.28億元新台幣）。

▲港富豪劉竹堅經核酸檢測後確診。（示意圖／路透）

《香港01》報導，劉竹堅自8日從倫敦搭機返港後，曾於9日返回於北角的集團總部上班，並與數名同事開會，翌日開始發燒和咳嗽，經檢測後於13日確診感染新冠肺炎。

獅子山集團及澳獅環球昨日發出公告稱，執行董事劉竹堅於3月13日對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，目前情況穩定，正在香港留院接受治療，而北角總部已進行徹底的清潔及消毒，現與衞生防護中心緊密合作，以確保曾經與劉竹堅接觸的公司員工和商業夥伴得知有關消息。

公告指出，已採取預防措施並作出特別安排，在不影響業務運作情況下保護各員工，由於劉竹堅症狀相對輕微，業務將不會受到重大干擾。

▲獅子山集團發出通告稱，執董劉竹堅症狀輕微，已留院治療。（圖／路透）

此前，香港女富豪周巧兒確診，震動整個香港富豪及娛樂圈。周巧兒不僅是馬會會員，也是馬匹「富萬家」的馬主。據悉，周巧兒出現症狀期間不僅到處遊玩，出入各種高級場所，還曾5次向很多明星的御用醫生求診，再加上周巧兒居住的超級富人區，鄰居包括香港性感女神邱淑貞夫婦，大陸跳水皇后伏明霞夫婦，以及李嘉誠的小舅子等，引起外界高度關注。