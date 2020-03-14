屏東崁頂夫妻　同心種出皮薄美味玉女番茄

▲屏東縣崁頂鄉郭勇志、陳瓊茹夫婦，同心種出皮薄美味玉女番茄 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉郭勇志、陳瓊茹夫婦，6年前返鄉務農，郭勇志除幫忙家裏的堆肥廠，也種了2分多地的玉女番茄；陳瓊茹則幫忙賣番茄，也集合其他農友水果外銷到其他國家，兩夫妻同心創造番茄利潤。

34歲的郭勇志原在種苗公司上班，對園藝作物很有研究，辭去工作後就在自有農地搭設施種洋香瓜及玉女番茄，工作經驗剛好可以派上用場，2分地共分成兩棟，全部自己買設備及塑膠布回來搭設網室，還搭設網線讓番茄攀爬。

郭勇志表示，番茄長到一定高度將藤蔓固定往斜邊生長，增加伸展空間，8月份栽種，12月中旬就陸續結果採收，目前已收成3個多月，底部的枯枝適時修剪，讓枝條照射充足陽光及通風性更佳，由於重視肥培管理，更申請產銷履歷驗證，番茄以網路直銷及部份外銷，因為皮薄味甜美，消費者回購率很高。

玉女番茄產季可以到端午節，產期結束後會種一季的洋香瓜，兩項作物輪作，一整年都有事情忙。

陳瓊茹原在電腦公司上班，負責行銷工作，現在都可以派上用場，她以銷售工作為主，利用電商平台及網購，經常銷售一空，不僅賣自己的番茄，也幫忙其他農友種的紅龍果、鳳梨等集貨銷售出口。兩夫妻努力在農業上的進步，展現農村實力，生活更快樂自得。

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