台大杜鵑花節直播「學生讚校長顏值滿分」　管中閔忽然脫口罩現身

▲台大生讚管中閔顏質高。（圖／翻攝直播）

記者崔至雲／台北報導

台大杜鵑花節已經辦23年，今年受新冠肺炎疫情影響，首度改為線上直播方式開幕。校長管中閔也參與直播錄製，特別到校園中傾聽學生意見、了解學生對自己的印象和評價。直播過中，主持人問學生「校長多帥」，1到10分有學生給到10分最高分。

3月的杜鵑花在台大綻放，今年首次將今明兩天的實體開幕式及學系博覽會，改以YouTube NTU Campus 校園．台灣大學 EDU 頻道進行首播，並舉辦看直播抽台大紀念品的活動。

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▲▼台大杜鵑花節因疫情影響，首度改線上直播。（圖／台灣大學提供）

影片中學生主持人在校園訪問台大學生，管中閔突然現身，讓受訪同學驚呼連連。有學生對管中閔的印象是「當過官」，也有學生開心表示「校長你很帥。」帥氣度1到10分給出10分的高分。另外，也有學生被詢問到校長是否夠格成為男朋友？學生則忍不住笑說，「校長可以當我爺爺了」站在一旁的管中閔默默拿下口罩表示，「同學，謝謝你的鼓勵。」讓學生嚇了一跳。

有學生建議，之後服務學習課程可以安排學生掃掉落的杜鵑花，掃完就可以拿3學分。管中閔也出現說，「謝謝學生的建議，我都聽到了。」受訪學生們見到校長都嚇了一跳，也對校長有了印象深刻。

▲管中閔與學生街訪談話。（圖／翻攝直播）

另外，學生對於杜鵑花節改成線上直播方式，均給予正面回應，認為「很多學生不是台北人，可能因為距離、車程的關係沒辦法來，所以遠距離觀賞很不錯。」

管中閔也在致詞時表示，過去一年台大做了許多的轉變，特別是在培育學生與迎向未來部分，提出了許多新的措施，包括傅鐘奬學金，也提供希望入學學生奬學金和助學金等等，不僅讓學生有機會進到台大就讀，也能夠得到最好的發揮。

