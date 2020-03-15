夫妻駕車同登霧台麻留賀山迷路　23人搜救！近20小時尋獲

▲屏東縣消防局消防、義消、林管處、員警入山找到迷路的陳姓夫婦，平安護送返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市陳姓與太太到屏東縣霧台鄉麻留賀山登山迷路，向高雄市119求助，屏東縣消防局接獲對方轉來求助訊息，派員入山頂寒風細雨，經近20多小時搜尋，找到他們夫婦，14日晚上送他們回到登山客，由於身體無外傷，自行開車返家。

▲▼搜救人員入山救人。

屏東縣消防局於13日下午18時40分接獲高雄市119轉報，陳姓男子於霧台鄉麻留賀山因天色昏暗與妻子2人登山迷路，立即派遣霧台分隊2車4人、三地門分隊1車2人、瑪家分隊1車2人、特搜大隊3車10人、第一大隊部2車5人，共9車23人前往，由第一大隊大隊長陳弈指揮前往搜救。

搜救人員前進至登山口時發現迷路者車輛，立即分組並協同林務局2人、警察1人及義消10前往搜救，深夜22時51分因山中已開始下雨，視線狀況不佳，搜救人員於山中工寮露宿。

昨天凌晨4時30分繼續往麻留賀山展開搜索，7時52分迷途者游小姐以手機定位並回傳簡訊告知其位置座標，搜救人員依座標規劃路徑立即趕往；13時5分搜救人員尋獲迷途者，發現他們2人身體濕冷虛弱，搜救人員先給予糧食保暖，並慢慢陪同下山，於晚上20時30分回到登山口，身體無外傷，不須送醫，自行開車返家。

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