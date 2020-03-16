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【廣編】群益投信：定期定額台股基金正逢時　中長線布局良機

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【廣編特輯】

群益投信：定期定額台股基金正逢時（圖／群益投信提供）

▲群益投信董事長賴政昇。

圖、文／群益投信提供

新冠肺炎疫情未見停歇跡象，金融市場一片哀嚎，群益投信董事長賴政昇表示，在國際股市連續回檔之下，台股亦無法倖免，卻也使得投資時點浮現，近期回檔反而為中長期投資製造出好買點，再者，根據歷史統計，在台股處波段低位時以定期定額方式投資台股基金，短、中、長期取得的報酬率和勝率俱佳，建議投資人可趁勢以台股基金布局，抓緊近在身邊的投資契機。

賴政昇認為，理性來看，台灣防疫成果獲國際肯定，因此近期台股表現相較國際股市也相對抗跌，加上台股現金殖利率水準於主要股市中名列前茅，對於國際資金極具吸引力，疫情雖然短期為市場帶來衝擊，但長線大循環並未因此終結，反而為未來建構更強勁回溫的可能性，因此對於台股中長期表現無須過於悲觀，短線因市場過度恐慌而造成的回檔可視為中長線布局良機。

賴政昇指出，對一般投資人而言，定期定額台股基金便是最簡單方便投資台股的方式，既能透過專業投資團隊操作降低選股不確定性，亦有助分散風險、平均成本，且根據過往20年經驗，當台股波段低位時採定期定額投資台股基金，後1年、後3年平均報酬率近8%、15%，勝率都有8成，若投資時間拉長至5年，平均報酬率更達3成，勝率為百分百，是最省時省力參與台股行情，又能取得不錯回報的投資工具。

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