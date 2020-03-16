影／7立委開金口高唱防疫歌曲　賴品妤、趙天麟、洪孟楷全獻聲

▲7立委開金口獻唱，支持醫護防疫英雄，為台灣加油。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎延燒全球，而台灣的醫護展現防疫的能量，也被國際所看見，知名電視劇詞曲創作人竹間也特別製作「台灣幸福子」的防疫歌曲，並邀請陳亭妃、賴品妤、趙天麟、洪孟楷等委員開金口獻唱，16日更正式釋出MV。

竹間也先前把這項防疫歌曲計畫告訴民進黨立委陳亭妃、何志偉等人，大家都表示支持，最後更邀請到民進黨賴品妤、蔡易餘、許智傑、趙天麟，甚至國民黨立委洪孟楷等7人一起加入這個計畫。

由於錄製歌曲期間要配合委員們的時間，即使是深夜也要進錄音室加班，甚至完成錄音後還要將這些非專業歌手的立委歌聲調整到最佳狀態，花費了不少心力。

竹間也特別感謝7位立委的助理居中協調，給予非常大的幫助，讓這次防疫歌曲製作能夠在短時間內順利完成，甚至衛福部長陳時中、立法院游錫堃院長也特別為這支防疫歌曲〈幸福台灣子〉錄製了宣傳影片加持。

竹間也表示，當初他看到民間發起「我ok你先領」的活動，看到大家自主把口罩留給第一線的醫護人員覺得很感動，花了30分鐘寫了這首曲子，本來想要找藝人，但有經紀的很難約，所以只好找委員錄音。

陳亭妃表示，武漢肺炎爆發以來，防疫人員不眠不休，希望疫情可以抵抗住，讓台灣人為標竿，在防疫的過程裡讓她覺得，「我台灣，我驕傲」，因此感謝所有防疫與醫護人員。

趙天麟表示，自己本來就喜歡唱歌，但能用歌聲替防疫人員加油，非常有意義，要感謝導演團隊，在很短時間完成這不可能的任務。而賴品妤表示，台灣在防疫上是世界的模範，台灣人都共同抗疫，大家都是英雄。

身為唯一一位國民黨的立委洪孟楷則說，歌詞裡面有提到，「困難越大，心頭越定」，他不知道疫情還會多久，但看到全台2300萬人共同面對疫情，有滿滿的正能量，希望台灣加油，全球加油。