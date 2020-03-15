武漢高中妹困家40天！感嘆「病毒好近」　真情告白：我們的心在一起

▲曹珈瑜正在家中線上上課。（圖／翻攝新華社）

大陸中心／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，大陸武漢成為第一個被封城的城市，當地居民只能待在家中，無法外出。一名武漢女高中生書寫下她在家中40天的所見所聞，希望可以藉著自己的心情書寫及成長，鼓勵所有被新冠病毒所苦的人及國家，「我們的心，始終在一起」。

全文如下：

我是一名武漢高中女生，因為這場突如其來的疫情，已經宅在家裡40多天了。不知道這樣的生活，哪天才能徹底結束。

我們正常開學是2月10日，一直延期到現在，聽說可能要拖到5月份了。

宅在家裡的生活，其實一點也不輕鬆：不光是一天的網課和一日三餐，連晚上都閒不著，還要備考托福和SAT。

雖然生活表面上還很平靜，似乎沒受什麼太大影響，但足不出戶的窘困，有時也會讓人很崩潰。

爸爸媽媽努力把飯菜做得豐富可口，社區團購配給是居民買菜的唯一途徑。他們每天操心的柴米油鹽，貌似和我沒有多大關係。

然而，我也切切實實感受到，這場疫情帶給我的影響之大——預約出國托福考試和SAT考試，由於疫情原因被取消和延遲，後面的考試時間和地點仍無法確定。

疫情繼續發展，春天也照常到來。看著窗外的春光，我腦海裡閃現的第一個念頭，就是我要走出家門、我要腳踏青草地、我要暢快地呼吸……然而，我們卻只能在心裡頭撒歡兒，因為疫情還沒有平息。

長時間的封閉和信息堆砌，讓我變得有些麻木，不想關注任何事情。可心理上卻又變得極其敏感，瀏覽疫情相關的報導，有暖心的、有悲傷的、也有令人無措的。

我家社區院子裡的櫻花都開了。生病多日的武漢，你要快點好起來！

記得有一首歌叫《女孩的心思你別猜》，其實連我自己也猜不明白：有時，突然為所有的事情煩躁，想要不管不顧地衝出家門；有時，發現自己變得很麻木，不想關心疫情裡發生的種種。

直到得知鄰居的去世，還有好朋友爸爸的感染，我才真正感到新冠病毒的侵襲，竟然離自己如此之近。

其實，在武漢這座城市裡，有很多人更早地比我體會到這些了。

我一位好朋友的爸爸，不幸感染了新冠病毒——爸爸在醫院治療，媽媽在指定隔離點隔離，只有她自己孤零零地待在家裡。

朋友們都很擔心，卻又幫不上什麼忙，只能通過社交軟件時常關心和安慰她。

她18歲的生日，也只能一個人在家度過。我們幾個好朋友商量，由我給她製作一個生日祝福影片，也祝福叔叔阿姨早日康復、全家團聚。

後來她告訴我，她爸爸媽媽看生日影片時，都已經淚流滿面了。他們並不擔心自己的病痛，而是格外感動女兒小伙伴們的祝福，尤其是女兒在這個最危急的時刻，一個人完成了自己的成人禮。

▲曹珈瑜為好朋友製作的生日祝福影片。（圖／翻攝新華社）

這也讓我切實感受到，病毒的肆虐和無情，阻斷了家庭的團聚和親情。身陷其中的人們，更需要得到溫暖和希望。

突然間，我很想把自己的所思所感，還有情緒上的變化都記錄下來，將心中的希望表達出來，為更多人加油打氣。我想著製作一個小影片，記錄自己的心路歷程。

就這樣，我利用周末的兩天時間，開始構思整個故事——《春日記事簿》小影片，怎麼銜接每段故事、如何轉場，每個畫面怎麼構局。

在接下來幾天的創作中，也遇到一些不大不小的困難。雖然我小時候學過繪畫，但很久不畫了，難免有些許生疏。說起繪畫，可能是父母親強加在我身上的十八般武藝中，我真正喜歡的一個。

記得小學暑假，在畫室學習素描和油畫，可以安靜地坐上一天。現在繁重的學習課餘，我喜歡在iPad上塗鴉來減壓。去年還參與創作一本英文手繪本，幫助柬埔寨兒童了解中國傳統文化。

▲曹珈瑜家所在小區院子裡的櫻花。（圖／翻攝新華社）

這個影片大部分都是使用procreate app，將我的繪畫過程錄製，再通過剪輯展現場景的，也有幾個地方使用了動畫製作。

在動畫製作時，苦於不知道畫面中人物肢體的變動過程，我就自己做完這個動作，再把它錄製成影片，然後照著裡面的動作畫。

經過構思、繪畫、剪輯、文案、配音和修改，終於有了《春日記事簿》這個小影片。

由於時間倉促，這個手繪並不完美，畫面也不夠精緻，卻是我真情實感的一天記錄。通過這個影片，可以讓身邊更多的人，看到武漢的春天和希望。

我平時喜歡看電影和追劇，對於豆瓣高分經典，更喜歡琢磨劇本場景和鏡頭轉化。這個影片中的幾個場景切換，我個人還算比較滿意。

不過技巧是手段，打動我們的永遠是真情實感。大疫之下，這些身邊發生的事情，確實總令人動容。

我在自己的小圈子裡，分享了《春日記事簿》。爸爸媽媽發到朋友圈後，還得到了很多好友的轉載，我也收穫不少讚賞和寶貴意見。

我不知道這麼做算不算公益，只是覺得應該力所能及做一些事情，關注我們身邊的弱勢群體——除了因感染新冠病毒而生命受到威脅的患者，還有許多孤寡老人和社會邊緣群體，他們比普通人群更需要得到幫助。

記得我最早接觸公益活動，還是8歲那年，跟隨爸媽還有爸爸在中歐國際工商學院的同學，一道去湘西山區探訪救助失學兒童。

這段經歷至今記憶猶新——當我跋涉9個小時的崎嶇山路，才知道山裡的孩子每週上課，都要走這麼遠的路。在這樣艱苦的環境中還渴望知識，我真的特別受觸動。

後來，到了符合志願者的年齡，我報名成為湖南弘慧教育基金的志願者，暑期去給這些山區孩子們做助教。

目前，我在學校發起組織公益社團，正在做一個關愛自閉症兒童的小項目。雖然很苦很累，但那一雙雙純真的眼睛，真的會讓你忘不掉。

從這次疫情開始，爸爸好像就沒閒著，整天和他那些中歐同學聯繫如何把海外捐助物資，盡快運到醫療一線。從他們身上我覺得武漢的春天，就在不遠處等著我們呢。

我也是看新聞才知道，新冠病毒在海外蔓延很快。希望他們看到武漢的城市樣本，從武漢防疫中獲取經驗、總結教訓，共同期待自由呼吸的春天。

就像我在影片裡表達的那樣——這場戰疫像一班列車，中途有人下車、有人離去，可它的終點一定會是春天。

我們的心，始終在一起。

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