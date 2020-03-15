　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

疫情躲在家「吃太胖玉鐲卡住」　阿姨「手快痛死」求消防隊鋸開

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼疫情不敢出門「吃太胖玉鐲卡住」　阿姨「手快痛死」求消防隊鋸開。（圖／翻攝洛陽網）

▲阿姨手快痛死，求助消防隊。（圖／翻攝洛陽網，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南省伊川縣一名婦人在新冠肺炎疫情期間都沒出門運動，吃得太胖，手腕被左手腕上的玉鐲壓得腫脹發痛，想要將手鐲取下，但卻拿不下來，用盡了各種方法都失敗，無奈下聯絡了消防隊，讓消防隊員用切割器把鐲子鋸開，才終於鬆了一口氣。

根據《洛陽網》報導，伊川縣消防救援大隊消防員吳嘉豪表示，他月初接到一對夫妻的求助，婦人相當難為情，因為左手腕上的玉手鐲拿不下來，「手鐲寬度大約2公分，厚度1公分，她的手腕跟手掌有點腫起來。」

▲▼疫情不敢出門「吃太胖玉鐲卡住」　阿姨「手快痛死」求消防隊鋸開。（圖／翻攝洛陽網）

吳嘉豪還說，婦人的手鐲是在5年前戴上去的，剛戴上去就花了不小的力氣，之後更幾乎沒去下來，這幾年體重增加，尤其近期受疫情影響都沒出門，缺乏運動，吃胖了不少，手鐲壓得手腕腫脹難受，就想把手鐲取下來，可嘗試多種方法都失敗。

吳嘉豪指出，他們到場以後，先嘗試用肥皂水增加潤滑，但試了一陣子都沒有成功，最後經過婦人同意，決定動用小型切割機直接鋸開手鐲，「切割機的轉速很快，沒有控制好很容易傷到人，所以我們找來鋸條、紙巾墊在她的手腕與手鐲中間，淋冷水降溫。」

鋸了大約10分鐘後，婦人手上的玉手鐲被切成兩塊，也沒傷到手腕，總算鬆了一口氣。珠寶店的店長李麗軍指出，手鐲、戒指不適合長期佩戴，不只容易滋生病菌，且長期佩戴後不易取下，建議經常取下首飾，做好清潔保養，避免常戴不取，「如果因長胖等原因導致手鐲或戒指取下困難，可利用熱脹冷縮的原理，在皮膚上冰敷一會兒，塗抹護手霜、肥皂水或洗潔精，以起到潤滑作用，再嘗試取下，切忌硬拉硬拽，造成二次傷害。」

▼手鐲花費10分鐘被鋸斷。

▲▼疫情不敢出門「吃太胖玉鐲卡住」　阿姨「手快痛死」求消防隊鋸開。（圖／翻攝洛陽網）

ET快訊
入夜「暴冷9°C」地區曝！周三北東再變天　一張圖看一周雨區
小鄭容和捅死人哭了！嗆北檢「太誇張」　律師：是傷害致死非殺人
藥過敏照領！她「狂囤2百片」價值2萬報銷　藥師淚：健保怎撐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

搶註冊抗疫英雄商標　鐘南山、吹哨人差點淪為「商人斂財工具」

大陸第一兇墓曝光！暗藏「7米斷崖流沙」　80盜墓賊慘死其中

影／ 員工滅火竟「用嘴吹」　害火勢燒全工廠19死…不拿旁邊滅火器

北京防疫高規格！　「上班穿哈利波特透明罩、吃飯用公筷母匙」

疫情躲在家「吃太胖玉鐲卡住」　阿姨「手快痛死」求消防隊鋸開

境外返京旅客「強制14天集中隔離」　食宿費自理約2.8萬台幣

查清楚「病毒從哪裡來！」　習近平：用AI、大數據溯源

香港還有3400人滯留湖北！港府拚2周內派出「第2批包機」

陸重金打造「疫情通報系統」失靈　媒體揭：等上級通知造成延誤

封城憾事！湖北孝感1歲童疑似「活活餓死」家中...屍體已發臭

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

譚德塞大讚日本「防疫做得好」 竟是安倍海捐47億給WHO...

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

搶註冊抗疫英雄商標　鐘南山、吹哨人差點淪為「商人斂財工具」

大陸第一兇墓曝光！暗藏「7米斷崖流沙」　80盜墓賊慘死其中

影／ 員工滅火竟「用嘴吹」　害火勢燒全工廠19死…不拿旁邊滅火器

北京防疫高規格！　「上班穿哈利波特透明罩、吃飯用公筷母匙」

疫情躲在家「吃太胖玉鐲卡住」　阿姨「手快痛死」求消防隊鋸開

境外返京旅客「強制14天集中隔離」　食宿費自理約2.8萬台幣

查清楚「病毒從哪裡來！」　習近平：用AI、大數據溯源

香港還有3400人滯留湖北！港府拚2周內派出「第2批包機」

陸重金打造「疫情通報系統」失靈　媒體揭：等上級通知造成延誤

封城憾事！湖北孝感1歲童疑似「活活餓死」家中...屍體已發臭

新北農業局水保新領導　多元服務行動治理新趨勢

爽玩希臘回台確診！周玉蔻怒轟「不曉得怎麼想的」：疫情嚴重了沒警覺心

身高150也能有超模長腿！各式風格「厚底球鞋」等你筆記

河樂廣場每星期二休園一天　黃偉哲呼籲一起來愛護台南之寶

超悲遭遇！嫁人前後公公、老公相繼過世「不得婆婆歡心」

高以翔二哥白色情人節「曬兄弟合照」Bella秒讚　網淚崩：如果你在就好了！

搶註冊抗疫英雄商標　鐘南山、吹哨人差點淪為「商人斂財工具」

SBL／基恩準大三元裕隆2連勝　簡浩3000分達陣

屋齡92年！彰化版「宮原眼科」　開價2500萬找有緣人

堅持去「旅遊疫情建議第三級」國家玩？　指揮中心：回國恐無法領防疫補償

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

大陸熱門新聞

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

國一男5樓墜下　爺爺救人當場慘死

連收妻23封信　確診男發現上面編號：我猜老婆出事了

武漢市旁神奇小村0確診！女書記揭密

8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎

疫情衝擊..養蜂人血淚告白　蜜蜂若死絕「世界將走向滅亡」

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

妹2週獻身17次！驚覺男友開國產車怒分　

瑞典不檢測疑似患者　陸官媒：向病毒投降

女童高燒！醫驚見「左肺淹滿膿液」

返國隱瞞旅史！陸反制：醫療費自行負擔

機場出動上百醫護員、救護車　滬網友驚嚇..不想再被隔離14天

陸專家：新冠病毒直接感染腎臟！

東風-26帥照毀了！　自黏膠帶外加海綿... 軍事迷崩潰「殺氣去哪了？」

更多熱門

相關新聞

防疫政策變軟？　他納悶政府「讓爽玩歐洲的人回來」

防疫政策變軟？　他納悶政府「讓爽玩歐洲的人回來」

台灣的防疫措施是多國效仿對象，不過，今（15日）一口氣新增了6名確診病例，總人數來到59例。網友在PTT討論，台灣政府在疫情一爆發就充滿警覺，對於各項防疫也都小心翼翼，最近不少國家也開始正視疫情嚴重性，陸續宣布斷航、入境人士隔離等等，「但台灣卻還放這些在歐洲啪啪走的人回來，政策484變的不夠硬阿？」

英：考慮要求70歲以上老人自主隔離

英：考慮要求70歲以上老人自主隔離

新例全是「境外移入」　醫求：暫時不要再出國了

新例全是「境外移入」　醫求：暫時不要再出國了

南港嬤稱沒要藥師下跪　藥師公會說話了

南港嬤稱沒要藥師下跪　藥師公會說話了

業界盼延長大陸鮑進口管制　漁業署回應了

業界盼延長大陸鮑進口管制　漁業署回應了

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎肺炎玉鐲手鐲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

即／義大利市長感染新冠肺炎病逝

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

機票很便宜！回來確診全公司GG了

北部男高中生和家人遊希臘回國確診

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

新增6境外移入！　新冠肺炎累計59例

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

雷／《梨泰院》衝擊結尾觀眾傻爆眼

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

新竹縣出現首例新冠肺炎　患者前往歐洲出差

更多

最夯影音

更多
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察
牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面