疫情躲在家「吃太胖玉鐲卡住」　阿姨「手快痛死」求消防隊鋸開

▲阿姨手快痛死，求助消防隊。（圖／翻攝洛陽網，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南省伊川縣一名婦人在新冠肺炎疫情期間都沒出門運動，吃得太胖，手腕被左手腕上的玉鐲壓得腫脹發痛，想要將手鐲取下，但卻拿不下來，用盡了各種方法都失敗，無奈下聯絡了消防隊，讓消防隊員用切割器把鐲子鋸開，才終於鬆了一口氣。

根據《洛陽網》報導，伊川縣消防救援大隊消防員吳嘉豪表示，他月初接到一對夫妻的求助，婦人相當難為情，因為左手腕上的玉手鐲拿不下來，「手鐲寬度大約2公分，厚度1公分，她的手腕跟手掌有點腫起來。」

吳嘉豪還說，婦人的手鐲是在5年前戴上去的，剛戴上去就花了不小的力氣，之後更幾乎沒去下來，這幾年體重增加，尤其近期受疫情影響都沒出門，缺乏運動，吃胖了不少，手鐲壓得手腕腫脹難受，就想把手鐲取下來，可嘗試多種方法都失敗。

吳嘉豪指出，他們到場以後，先嘗試用肥皂水增加潤滑，但試了一陣子都沒有成功，最後經過婦人同意，決定動用小型切割機直接鋸開手鐲，「切割機的轉速很快，沒有控制好很容易傷到人，所以我們找來鋸條、紙巾墊在她的手腕與手鐲中間，淋冷水降溫。」

鋸了大約10分鐘後，婦人手上的玉手鐲被切成兩塊，也沒傷到手腕，總算鬆了一口氣。珠寶店的店長李麗軍指出，手鐲、戒指不適合長期佩戴，不只容易滋生病菌，且長期佩戴後不易取下，建議經常取下首飾，做好清潔保養，避免常戴不取，「如果因長胖等原因導致手鐲或戒指取下困難，可利用熱脹冷縮的原理，在皮膚上冰敷一會兒，塗抹護手霜、肥皂水或洗潔精，以起到潤滑作用，再嘗試取下，切忌硬拉硬拽，造成二次傷害。」

▼手鐲花費10分鐘被鋸斷。

