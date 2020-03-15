男高中生確診「個案學校急需防疫物資」　教育部：以最快速方式提供

▲教育部表示，防疫物資將以最快速的方式提供個案學校運用。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

北部一名男高中生和家人遊希臘回國確診，教育部今（15日）晚上表示，疫調部分無法多說明，但將請個案學校配合疫調，將學生所有活動、上課記錄及接觸資料，全面提供調查。另外，也將以最快速的方式提供該校防疫物資。

對於個案學校，教育部表示，已請地方政府及學校依「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準、疫情調查結果及指揮中心指示停課。也請個案學校配合衛生單位疫情調查作業，將學生所有活動、上課紀錄及接觸資料，全面提供疫情調查使用，教育部則將全力支持學校緊急戰備防疫物資。

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教育部說明，也會請學校配合以下4點事項：

1、倘個案學校師生接獲衛生單位通知，應依據通知書中的規定留在家中（或衛生局指定範圍內），禁止外出，並於隔離期間，每日早/晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及健康狀況，主動通報地方衛生局/所。

2、請個案學校暫停各項大型活動，如班際活動、社團活動、運動會等，並取消以跑班方式授課。

3、有關停課後之補課機制，得線上補課，亦得於停課結束後，於第8節、假日或暑期補課。

4、停課後學生接獲居家隔離或自主健康管理通知，依規定不計請假日數。該校學生倘因應疫情在家自主學習，將請學校予以協助。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者黃國霖攝）



教育部強調，將持續強化各級學校定期全面清潔消毒，教室保持良好通風，加強環境消毒及清潔，落實學生上學前自主健康管理量測體溫，入校後學校及老師主動關心學生健康狀況，宣導倘身體不適請儘速就醫，並在家休息不上學，學校不會列入出席紀錄。

有關個案學校防疫物資緊急需求，教育部指出，已洽個案學校評估，會在明天以最快速的方式提供學校運用。