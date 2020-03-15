遭逼下跪！女藥師親出面還原事發經過　「對不起造成大家困擾...」

記者賴文萱／台北報導

近日在南港舊庄街的某藥局，發生有婦人因不滿藥師還錯健保卡，強逼女藥師「下跪磕頭道歉」之事。對此，藥師公會全聯會於昨日聯繫上當事者王藥師，今（15）日下午4點半，藥師本人及公會全聯會理事長、律師共同出面說明。

王藥師表示，因為她個人事件造成大家關心、社會資源的浪費，她個人深感抱歉，後續已經全程委託理事長跟律師代為全權處理，並表示，對不起造成大家困擾...。

不過據了解，該名婦人反駁當下並沒有逼藥師下跪，對此，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，大家都會講有利他的一面，現在各說各話也不好，所以會由檢察官介入調查。他也說，王藥師在第一時間是希望這件事情可以淡化，但全台灣所有藥師看到報導很憤怒，一致要求全聯會要挺身捍衛王藥師權益。

請繼續往下閱讀...

▲藥師出面說明。（圖／記者黃國霖攝）

律師代王姓藥師發言表示，她一開始遇到這樣的情況，因為本身業務上的繁忙，所以希望可以息事寧人，但新聞報導後，造成基層藥師士氣受到打擊，她認為這樣狀況下去，會讓藥師專業不受到重視，因此就個人權益部分提出刑事告訴。

律師強調，藥師沒有打算要讓婦人有嚴重刑責跟懲罰，只希望不要再有這種不理性行為，希望這次情況可以凸顯這樣的案例就好，不是一定要婦人有重罪。

律師說，隨著案情發展，婦人後續的態度或說詞，案件會有不一樣進展，藥師也呼籲，這次事件全聯會有提供法律資源，如果其他藥師也有相關問題可以回報，全聯會一定會全力做藥師的後盾。



李姓婦人不滿藥師「還錯健保卡」竟衝回店內理論、雙方無共識後竟開始飆罵，甚至要藥師「下跪磕頭道歉」，態度囂張事後引發輿論譁然，14日傍晚台北地檢署下令徹查嚴辦！轄區南港警方14日深夜約談這名涉嫌強迫羞辱藥師的李姓婦人（60多歲）到案說明，警詢後認定她侮辱藥師構成刑法強制罪、並違反醫療法對醫事人員強暴或脅迫罪等罪嫌，今晨將案件函送台北地檢署偵辦。

▲藥師還錯健保卡！口罩婦飆罵逼「下跪磕頭」...她淚崩：對不起。（圖／即新聞）





▲藥師還錯健保卡！口罩婦飆罵逼「下跪磕頭」...她淚崩：對不起。（圖／即新聞）

南港警方調查，這名家住南港區舊庄一帶的李姓婦人11日到該藥局購買口罩，但因老婦人有同時帶著鄰居友人的健保卡幫忙到藥局購買，當時因藥局忙著發放口罩，忙中有錯把他人健保卡發還給她，雖然當時藥局人員有請老婦人檢查一下，但老婦人也沒注意就離開。

沒想到婦人返家後把卡片和口罩交給鄰居友人，這才發現領回錯誤的健保卡，婦人一來擔心弄丟他人健保卡遭鄰居責備，二來得再跑一趟藥局，李姓婦人心情欠佳返回藥局便與該藥局王姓女藥師發生爭吵，李女堅持認為該藥局藥師賣口罩方式有瑕疵，而且沒有誠意道歉，藥局方面則認為交還健保卡時有請婦人確認，但後來李婦整個大暴走，居然在藥局內要求藥師下跪道歉，藥師當時希望息事寧人，居然真的當場下跪磕頭認錯。

面對婦人無理指責，女藥師急忙聯繫另一名拿錯卡片的婆婆，等到半小時後，雙方拿回正確的健保卡，才結束這一場鬧劇。這一晚藥師傷心欲絕，雖不追究，但希望民眾在這非常時刻能更理性，哽咽地說：「我們從一開始就拼命被罵，但是有些事情不是我們能夠解決的。」

而且事後警方調查，藥師還表示不願追究老婦人惡行，消息傳出舉國輿論譁然，14日台北地檢署發出聲明，表明會盡速追查這名欺負醫療人員的跋扈民眾，14日晚間約22時左右，轄區南港警方約談李姓婦人到警局接受偵訊，警詢過程約2個小時左右，南港警方今天凌晨完成筆錄後，將李婦依違反刑法強制罪、醫療法對醫事人員強暴或脅迫罪等罪嫌將她函送台北地檢署偵辦。

轄區南港警分局偵查隊長邱桂美呼籲民眾：防疫期間醫師護士及藥師等醫療人員都非常辛苦，警方絕對會做為藥師等醫療人員的後盾，若醫療人員面對民眾不理性的作為，只要報警，警方會迅速派員警到場維護秩序，以防止民眾脫序的行為、維護醫療從業人員執業尊嚴。

【其他新聞】

►大麻可治新冠肺炎...謝和弦IG亂貼假資訊 刑事局約談下場曝

►影／離譜內鬼抓到了！洩露1家4口染新冠肺炎行蹤個資 內湖警副所長將嚴懲

►影／懲處出爐！洩露新冠肺炎病患接觸史 副所長被火速拔官+一大過



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！