英媒：女王離開白金漢宮「撤至溫莎堡」！　取消近期公開行程

▲英國女王伊莉莎白二世現年93歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國新冠肺炎（COVID-19）確診人數增至1143人，21人死亡。英國王室消息人士透露，現年93歲的女王伊莉莎白二世已經從白金漢宮（Buckingham Palace）撤至溫莎城堡，儘管她的身體健康狀況良好，但因疫情持續升溫，傾向先行轉往其他地方，遠離人潮較多的倫敦；若疫情再惡化，她與丈夫菲利普親王將前往桑德令罕府進行隔離。

綜合太陽報、每日郵報報導，英國女王12日就已經轉往溫莎城堡（Windsor Castle），背後考量則是因為白金漢宮接待賓客、遊客的機會較多，近期也見了許多人，加上白金漢宮一側目前正在裝修，出入人流多，約莫有500人，風險偏高。相較之下，溫莎城堡的工作人員只有100多人，桑德令罕府（Sandringham）的人更少，風險較低。

知情人士表示，儘管白金漢宮現階段並沒有出現確診或疑似病例的狀況，「但沒有人願意冒這個險，且女王94歲生日快到了，顧問團認為，遠離可能的潛在傷害是最好的做法。」

根據白金漢宮13日的說法，英國女王取消未來兩週拜訪柴郡（Cheshire）、康登鎮的行程（Camden），避免群聚感染，接下來的行程也會做調整。這是女王即位68年以來，首次因國家危機取消公開行程。

據了解，原定5月、6月登場的白金漢宮花園派對也有可能取消或延期。