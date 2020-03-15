公主又遭殃！「黃金公主號」出現疑似新冠肺炎病患　全船在紐西蘭被隔離

▲黃金公主號郵輪在紐西蘭被隔離 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據紐西蘭坎特伯里區醫療委員會（Canterbury District Health Board）表示，停靠在港口的「黃金公主號」郵輪乘客不得下船，因為船上有1名乘客出現疑似新冠肺炎症狀、2人曾與該名乘客接觸，都遭到船上醫生隔離，目前當局正在採取相關預防措施。

公主郵輪公司表示，「黃金公主號」（Golden Princess）10日從澳洲墨爾本出發，原定在紐西蘭航行13天；目前已停靠在紐西蘭班克斯半島（Banks Peninsula）的阿卡羅阿（Akaroa）港口，進行預防性健康測試。CNN報導指出，船上有一名乘客出現疑似新冠肺炎症狀，還有另外2人與他有密切接觸，因此3人都遭到船上醫生隔離。

坎特伯里區醫療委員會官員平克（Ramon Pink）表示，目前全船人員皆不允許下船，當地衛生單位正在採取預防措施，「我們不能冒病毒進一步傳播的風險。」紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）日前也才宣布，在6月30日之前，所有郵輪都禁止進入該國。

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