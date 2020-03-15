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英國破千例！民眾陷「恐慌性購買」狂搶衛生紙　洗手乳、罐頭也掃光

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▲▼英國曼徹斯特一家超市衛生紙被掃光。（圖／路透）

▲ 英國曼徹斯特一家超市衛生紙被掃光。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦14日專電

2019年冠狀病毒疾病疫情延燒，英國民眾恐慌性購買，瘋搶衛生紙、洗手乳等民生用品，罐頭、義大利麵、麥片等食品也貨架一空，連鎖超市業者聯名呼籲民眾不要繼續囤貨。

3月初以來，英國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例逐步增加，截至14日上午9時已有1140人確診，21人身亡。

英國各地陸續有超級市場出現民眾搶購。由於口罩在英國不普遍，一般是宣導多洗手，民眾瘋搶的物品起初是洗手乳、乾洗手、消毒液，接著延伸到衛生紙，現在就連義大利麵、罐頭等食品都缺貨。各大超市掛出標語，呼籲民眾讓他人也能買到商品。

英國廣播公司（BBC）報導，英國連鎖超市業者今天發表聯名信，呼籲民眾共體時艱，讓他人也能購買到民生必需品。信中表示，網購到府及到店提貨的商品都有充分庫存，員工與供應商正在日夜趕工。

信上說：「我們理解你們的擔憂，但購買超過所需的份量，就代表其他人無法取得貨品。」有的商店開始進行配給制，避免貨品一上架就搶購一空。連鎖超市特易購（Tesco）限制義大利麵、保久乳、一些蔬菜罐頭最多只能購買5件。維特羅斯（Waitrose）的網路商店也限制抗菌肥皂等商品的購買上限。連鎖藥妝店Boots則限制乾洗手每人最多購買2瓶。

英國各大網路商店最近訂單大增，包括專賣台灣食品的台沛（Taipec）、韓商H MART都已宣布暫停下單，部分電商表示到貨期間會比平常晚。英國政府已宣布放寬店家送貨時間，可在晚間送貨，以消化突然增加的大筆訂單。

根據研究諮詢公司Retail Economics調查2000名顧客，英國人大約每10人就有一人正在囤貨。

瘋搶衛生紙的情況不只發生在英國，在台灣、美國、澳洲、日本、香港都曾出現。有些人不得其解，畢竟衛生紙雖然是民生必需品，但不是維持生命的必要用品，跟對抗病毒也沒多大關連。

消費心理學家說，這種行為「顯然十分不理性」，這也是社群媒體與新聞操縱群眾心理的明顯例子。

至於為什麼是衛生紙，澳洲格理菲斯大學（Griffith University）教授葛瑞斯（Debra Grace）說：「當架上有50包衛生紙不見時，你一定會注意到，因為它們體積很大。這比50罐豆子或乾洗手不見更引人注意。」

新南威爾斯大學教授賈格（Nitika Garg）說，這來自於人們的「錯失恐懼症」（FOMO），「他們心想，如果大家都在買、我鄰居也在買，我一定也需要買。」（編輯：郭中翰）

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