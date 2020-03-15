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60國代表整齊坐台下照片曝　陳時中分享防疫戰略時間表「WHO什麼都不講」

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60國代表整齊坐台下照片曝　陳時中分享台灣防疫戰略時間表！提到WHO了。（圖／外交部）

▲陳時中專心講解。（圖／外交部）

記者陳俊宏／綜合報導

外交部長吳釗燮近日特別邀請中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，在外交部舉行「我國防疫現況簡報會」，向現場近60個國家及國際組織的駐台使節、代表及官員，說明我國防範新型冠狀病毒（武漢肺炎）相關工作的成效及戰略時間表。如今現場畫面也曝光，在場人士整齊坐好，大部分人都戴上口罩，專心聽阿中部長講解。

外交部表示，陳時中13日在會中先向各國駐台使節說明，我國政府於去年12月17日中國武漢出現重症患者後，12月31日就啟動我國人員的登機檢疫措施；此外，隨即在今年1月2日成立應變指揮中心，1月20日成立三級指揮中心，1月23日再升級為二級，2月27升級為一級開設。

請繼續往下閱讀...

外交部說，我國在地理位置上鄰近中國，截至12日為止，惟確診數在國際間排名約第39名，顯示台灣防疫工作成效顯著。

▼60國代表整齊坐台下。（圖／外交部）

60國代表整齊坐台下照片曝　陳時中分享台灣防疫戰略時間表！提到WHO了。（圖／外交部）

外交部指出，陳部長另就使節們所關心的邊境檢疫、境管措施及旅遊疫情警示標準等議題詳盡說明，強調我國政府隨時依據國際疫情的發展進行滾動式檢討；陳部長另說明分級居家檢疫與居家隔離的不同、個案遠端定位追蹤、居家檢疫隔離服務計畫、病毒採檢規範與防疫措施、設置集中檢疫所等措施。

陳部長也介紹我國政府醫療機構分流、限制探病訪客人數、強化醫院行政工作人員的防疫訓練、公眾集會指導原則、口罩徵管政策等相關防疫措施。

陳部長另強調，雖然台灣並非世界衛生組織（WHO）觀察員，但台灣向來遵守國際衛生條例（IHR），並及時通報相關確診病例；台灣不僅善盡國際成員的應有責任，更超前部署，對不同情勢做好各項防疫規劃；此外，台灣更樂願與國際社會分享我國成功的防疫經驗。

60國代表整齊坐台下照片曝　陳時中分享台灣防疫戰略時間表！提到WHO了。（圖／外交部）

▲▼60國代表整齊坐台下。（圖／外交部）

60國代表整齊坐台下照片曝　陳時中分享台灣防疫戰略時間表！提到WHO了。（圖／外交部）

陳部長在回應疫情發展評估時生動描述，中國雖有最多的確診病例情資，但「中國講的話沒有人敢信，而WHO卻是什麼都不講」。他另呼籲WHO應為防止新型冠狀病毒的全球大流行，負起更大的責任，讓各國明瞭邊境管理原則，以避免國家間產生誤會，不利國際防疫整體工作。

會中包括我友邦及理念相近國家的駐台使節及代表們，均曾就我國現行防疫政策與相關經驗提問，陳部長一一詳覆。與會的各國使節及代表對於我國政府面臨武漢肺炎蔓延，仍能迅速採取有效的防疫行動、訂定完善而具彈性的配套措施，不分國籍協助需要者、與國際分享台灣的成功防疫經驗等均表示肯定。

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