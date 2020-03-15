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五金行買兇刀！23歲嫌「隨時有人要殺我」　目擊女曝死者最後求救：他臉已蠟黃

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新店隨機殺人案兇嫌、小鄭容和。（圖／翻攝當事人社群）

▲手上有許多自殘刀疤的王嫌供稱，因沒有定期服藥，失去理智才犯案。（圖／翻攝當事人社群）

記者陳俊宏／綜合報導

在網路自稱「小鄭容和」的23歲王姓男子，與妻在百萬奧迪名車上吵架後，竟下車持預藏的20公分長生魚片刀，隨機捅死要接護理師姐姐下班的33歲林姓騎士。兇嫌供稱，兇刀是之前在五金行買的，要用來防身，自認「隨時有人要殺我」。目擊民眾則驚恐說，當下看到騎士「臉已經蠟黃」，血流滿地。

事發於13日晚間，王嫌自稱因不想去娘家吃飯，隨機朝停在車子前方林男背部猛刺一刀致死。林男摸著腰痛苦大喊「救命、救命」，嚇得路人見狀趕緊報案，但他送醫後仍不治。

一名目擊女子表示，他們當下立刻叫救護車，也有對躺在地上的騎士進行CPR，「我有看到，可是他臉已經蠟黃，看不出來幾歲」，在地上血流很多，就說有人捅他，不知道在哪裡捅，然後跑來求救。

▲▼新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼王嫌隨機殺人，一刀刺死無辜的林男。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼王嫌行兇後叼著菸走回車內，留下一臉驚恐的林男。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

事發當時，王妻在車上目睹過程，在車上哭喊先生名字「你幹什麼」。王嫌駕駛白色奧迪逃逸時，讓王妻不斷哭喊「你快報警、叫救護車」，後來他在新店區秀朗橋頭被逮。

手上有許多自殘刀疤的王嫌供稱，因沒有定期服藥，失去理智才犯案。法官認為，兇嫌涉犯殺人重罪，依犯罪情節重大、有逃亡之虞，裁定收押。

警方調查，王嫌平時是名直播主，自稱「小鄭容和」；此外，他在行兇前還在IG限時動態中PO出買刀的照片，行徑相當詭異。《自由時報》報導，兇刀是兇嫌日前在五金行買的，他自認「隨時有人要殺我」，才會買來防身，未料竟殺害無辜路人。

▼目擊者驚恐還原事發當下。（圖／東森新聞）

兇刀五金行買的！23歲嫌「隨時有人要殺我」　目擊者曝死者最後求救：他臉已蠟黃。（圖／東森新聞）

新店隨機殺人案兇嫌、小鄭容和。（圖／翻攝當事人社群）

▲▼王嫌平時是名直播主，還自稱「小鄭容和」。（圖／翻攝當事人社群）

新店隨機殺人案兇嫌、小鄭容和。（圖／翻攝當事人社群）

▼王嫌平時是名直播主，還自稱「小鄭容和」。（圖／翻攝當事人社群）

新店隨機殺人案兇嫌、小鄭容和。（圖／翻攝當事人社群）

▼無辜枉死的林男。（圖／翻攝林姓死者臉書）

▲▼新店隨機殺人案，林姓騎士枉死。（圖／翻攝林姓死者臉書）

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