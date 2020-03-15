騎士「等姊下班」被砍死　兇嫌妻目睹一切「緊張手抖」解不開手機

▲新店隨機殺人案，王男砍完人後冷靜走回車上。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者劉亭／綜合報導

自稱「小鄭容和」的新店23歲王男日前持刀隨機殺人，引起社會撻伐。據了解，事發當時王男妻子在車上目睹全程，甚至緊張到解不開手機，是由路人幫忙解開才成功報警。

王姓男子與自稱有患有嚴重思覺失調症，平時有吃藥，但當天都沒有吃藥，帶著妻子到新店逛大賣場後，兩人因為吃晚餐起爭執，之後他竟從車上拿出生魚片刀，並隨機襲擊路邊一名男性機車騎士。

▲騎士被刺後扶著背部回頭。（圖／記者黃彥傑翻攝）

機車騎士是家中獨子，當時在等待姐姐下班，被刺之後回頭一臉錯愕，隨即不支倒地，倒在血泊中。而目睹一切的王男妻子當場嚇傻，不斷哭喊「王XX你幹什麼」、「快報警」。

據「聯合報」報導，王男妻子經歷衝擊後，雖然想打電話報警，但因為緊張不斷發抖，一時解不開手機，最後是由路人協助幫忙打開。之後王妻打電話報警，「我丈夫殺人了」，並告知警察王男往秀朗橋逃逸。

▲男子在新店持生魚片刀殺死路過騎士，檢察官向法院聲請羈押。（圖／記者邱中岳攝）

警方之後順利在秀朗橋頭抓到王男，王男向警方供稱，他因沒有定期服藥，情緒失去理智才犯案。王男生活揮霍，私人IG可以看到，不僅開奧迪名車，還全身名牌，甚至經常泡在酒吧，事發前才透過限時動態發出買了一把新的料理刀的畫面。

而無辜被砍的林姓男子今年32歲，當天停在新店區中正路一間連鎖超商前，並傳簡訊告知姐姐「我到了」，準備接下班的姐姐回家，但卻突然遭到攻擊。林男姐姐下班後卻只看見機車和血跡，打電話詢問後得知弟弟已傷重不治，當場崩潰痛哭。

▲新店隨機殺人案兇嫌、小鄭容和平時生活優渥。（圖／翻攝當事人社群）