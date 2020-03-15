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鄉民女神看完「小鄭容和」捅無辜男騎士　無助感湧現：沒看過的最好別看

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▲▼新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

自稱「小鄭容和」的23歲王姓直播主，13日行兇的畫面被網友PO到臉書上，鄉民女神黃拉結說自己看完後「超級無敵難過」，呼籲沒看過的人最好不要看。她痛罵持生魚刀背刺33歲林姓男騎士的王男很可惡，希望法官能「正常」審理此案。

「到底是有多病態才會跟老婆吵架後，隨機亂捅路人給老婆看，證明自己夠兇？」黃拉結14日晚間發文表示，看完後「心情很差、久久不能平復，並且覺得超級無敵難過。」即便自己和當事人沒有關係，她仍覺得無助感一直湧現。

王男在新北市新店的犯案行徑被網友PO上臉書，行為兇殘，黃拉結說，他還叼著菸吊兒郎當地離開，好像什麼事都沒發生過一樣，現在王男自稱因有思覺失調症，又忘記吃藥的理由來為自己開脫，「感覺就想朝『有精神疾病』方面去著手，真的很可惡！」她希望法官能給受害者公道，不要讓他白白犧牲。

網友對此也紛紛回復，「我看完了很難過，希望他的家人早日脫離悲傷」、「我自己也有弟弟，無法想像剛下班的姐姐知道噩耗會有多難過」、「非常非常不舒服」、「超級氣，何等無辜的人。」

▼鄉民女神看完影片心情久久無法平復。（圖／翻攝自臉書「黃拉結」）

▲▼鄉民女神看完「小鄭容和」捅無辜男騎士　無助感湧現：沒看過的最好別看。（圖／翻攝自臉書「黃拉結」）

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