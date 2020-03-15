下樓只見弟機車！姊打電話「醫院接的」痛哭　父拚第四胎得子…嫌一秒奪命

▲無辜枉死的林男。（圖／翻攝林姓死者臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

一名33歲林姓男子騎車到新北市新店，要接下班的護理師姐姐回家，未料竟被23歲林姓男子隨機殺人、一刀斃命。姐姐到場沒見到弟弟，還以為弟弟出車禍，打了第二通電話，才接到醫院告知的噩耗。林父難過地說，為了延續家中的香火，好不容易第4胎生出兒子，痛斥兇嫌太可惡。

在網路自稱「小鄭容和」的23歲王姓男子，13日晚間自稱不想去娘家吃飯，與妻在百萬奧迪名車上吵架後，竟下車持預藏的20公分長生魚片刀，隨機捅死林男，過程不到一秒鐘。

林男摸著腰痛苦大喊「救命、救命」，嚇得路人見狀趕緊報案，但他送醫後仍不治。據悉，林男有3個姊姊，當天是為了接二姊下班，才會到案發地點臨停；沒想到，當林傳訊息給姊姊說「到囉」後，竟被兇嫌隨機刺殺洩憤，慘死街頭。

▲▼王嫌隨機殺人，一刀刺死無辜的林男。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼王嫌行兇後叼著菸走回車內，留下一臉驚恐的林男。（圖／記者黃彥傑翻攝）



當時姊姊下樓後，只見到弟弟的機車和地上有血跡，但沒看到人，還以為弟弟發生車禍，打了一通電話沒接，後來又撥了第二通電話，未料電話那頭是醫院人員告知弟弟不治的噩耗。她當下難過大哭，趕快通知家裡的人趕到醫院。

林男的父親崩潰表示，他為了延續家中的香火，好不容易第4胎生出兒子，雖兒子與大姊相差10多歲，但非常孝順懂事，出社會都打零工貼補家用。他痛斥兇嫌，「真的很可惡！希望法律給他最嚴厲的制裁。」

手上有許多自殘刀疤的王嫌供稱，因沒有定期服藥，失去理智才犯案。法官認為，兇嫌涉犯殺人重罪，依犯罪情節重大、有逃亡之虞，裁定收押。

▼兇嫌被裁定收押。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼王嫌平時是名直播主，還自稱「小鄭容和」。（圖／翻攝當事人社群）

▼王嫌平時是名直播主，還自稱「小鄭容和」。（圖／翻攝當事人社群）