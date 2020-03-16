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人行今實施2.3兆定向降準＋MLF操作　未隨美國降息

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▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

▲全球爭相祭出寬鬆政策刺激經濟，中國人民銀行動向受到矚目。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為應對新冠肺炎疫情衝擊，中國人民銀行（大陸央行）16日實施今年第二次降準，對市場釋放規模5500億元（人民幣，下同，約新台幣2.36兆元）的長期資金，並於今日展開1000億元中期借貸便利（MLF）操作，但操作利率未做下調，人行也未隨美國聯準會的大動作降息，進行政策調整。

事實上，隨疫情於二月下旬開始，於歐美地區日趨嚴重後，美股連日震盪走跌，以致美國聯準會（Fed）先於當地時間3月3日，宣布降息2碼，而後15日再度出重手，一口氣降息4碼，目標區間來到0%到0.25%，並推出7000億美元的量化寬鬆措施，引起全球央行是否跟進的討論。中國有學者認為，未來MLF操作利率、LPR會有一定的下降空間，但也有學者稱，此次實際上是「美國跟著中國降息」，中方沒有再度加碼寬鬆貨幣政策的急迫性。

▲市場傳言大陸4月即將降準。（圖／CFP）

▲大陸3月16日進行今年第二次降準，為普惠金融定向降準。（圖／CFP）

中國方面，人行今日實施的普惠金融定向降準，為3月13日時的公告內容，旨在未復工復產後的實體經濟，提供資金支持、降低社會融資實際成本。

人行表示，這次定向降準釋放長期資金5500億元，其中對達到普惠金融定向降準考核標準的銀行釋放長期資金4000億元，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點釋放長期資金1500億元。

除此之外，人行只在同日展開了中期借貸便利（MLF）操作，規模1000億元，操作利3.15%，與先前持平，並未有逆回購等操作。有分析人士稱，在全球金融市場動蕩的背景下，市場普遍預期，利率水平還有下降的剩餘空間，人行本週進一步將MLF操作利率，下調5個至10個基點的可能性較大。

中國民生銀行首席研究員溫彬認為，在國際降息、寬鬆信號籠罩的氛圍下，中國央行可能採取多政策渠道，協助企業精準紓困，包括此次普惠金融定向降準，將釋放資金專門服務小微企業、個體工商戶等薄弱領域；預計3月20日LPR將進一步下降，從而帶動企業融資成本下降。

▲▼央行,人民銀行,中國人民銀行。（圖／視覺中國）

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

但光大證券固定收益首席分析師張旭認為，在今日降準落地後，雖然市場對於降息有了更高的期待，但是我們認為，中國近期降低MLF利率的迫切性並不高。

他解釋，這是因為中國2月的MLF利率已經下調，「這次實際上是FED等外國央行在跟隨中國央行降息」；另一方面，在疫情出現之後，美國股市表現出了較大幅度的下跌，而中國資本市場的運行較為穩健，因此FED需要採取較中國央行更大幅度的降息措施以穩定市場信心，而中國股市的平穩運行降低了央行降息的迫切性。

►我沒有遲到，是時間遲到了！ ►腦公！你不可以賴帳喔

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