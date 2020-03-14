東華因有大師而成為大學！文學巨擘楊牧教授辭世　東華校長悲痛

▲趙涵捷校長曾請人撰寫「瀾光明朗．燦獻東華」八字書法刻於石上，其中「獻」字就是指本名王靖獻的楊牧教授。（圖／東華大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國立東華大學人文社會科學學院首任院長楊牧教授（本名王靖獻）於3月13日辭世，享壽80歲。楊牧教授過世的消息不只震驚文壇，與他情誼深厚的東華師生，更深感不捨，悼念的文字如雪片般飛來。東華趙涵捷校長表示：「文學巨擘楊牧教授的過世，象徵著台灣文學的天空彗星殞落，這不只是東華師生的一大損失，相信我們生活在台灣社會每一個人，心中無不深感悲痛。」

1940年出生於花蓮的楊牧教授，東海大學外文系畢業後，負笈美國加州大學柏克萊分校取得比較文學博士學位。1996年返回故鄉花蓮，任教於東華，協助成立人文社會科學學院，擔任首任院長，並引進駐校作家制度，開啟東華濃厚的文學創作風氣。在他任內成立英美語文學系、中國語文學系、運動與休閒學系、經濟學系、歷史學系和創作研究所，實可謂東華人文薈萃的鼎盛時期。

楊牧教授有個夢想，要辦一所小小的學院，師生一起讀書、一起創作。獲得創校的牟宗燦校長的支持創立人文社會科學學院後，在東華校園，楊牧教授實現這個夢想，他經常帶著學生在綠樹下或東湖畔上課，彼此讀詩與賞詩，對待學生就好像老祖父一般慈祥。在他崇尚自由學風的堅持下，東華成為台灣第一所沒有上下課鐘聲的大學，因為楊牧教授覺得人的自律比他律更顯得重要。

東華人都耳熟能詳這件事情：位於現稱人社一館四樓有間楊牧教授的研究室，他常喜歡在研究室裡凝望著窗外校園，緬想著記憶中曾是一片甘蔗田的老花蓮景致；偶爾會在傍晚見到他獨行在學院大樓的長廊，或是眺望遠處的海岸山脈。趙校長回憶楊牧教授曾跟自己聊天說：「我這一生幾乎繞過大半個地球，花蓮的山水意象，卻始終是自己創作的源頭。」

楊牧的詩與文享譽國際，先後出版專著逾50種，已翻譯成十數種外語，並榮獲時報文學獎、國家文藝獎、美國紐曼華語文學獎與瑞典蟬獎的殊榮。東華大學於2016年獲得和碩集團童子賢董事長的贊助，在圖書館一樓根據楊牧在台北與西雅圖的書房為藍本，打造出「楊牧書房」，展示其創作手稿、珍藏史料與各類藏書1,200冊，設置文學講堂與電子典藏區，提供閱覽並舉辦文學講座。

▲大師楊牧生前與東華大學校長趙涵捷於「楊牧文學研究中心」前合影。

自2013年開始，東華每年舉辦「春天讀詩，讀楊牧」的活動，結合文學與音樂、舞蹈與戲曲演出，更是藝文同好期待的年度盛會；東華並於2018年特別成立「楊牧文學研究中心」，深化累積楊牧文學資料，提供全球學者更深入研究楊牧，朝向建構「楊牧學」長遠機制來發展，當時楊牧教授還跟大家表示：「自己一生研究別人，然後為山為水寫詩，沒想到有一天會成為被研究的對象。」

趙涵捷校長曾於2017年請人撰寫「瀾光明朗．燦獻東華」八字書法刻於石上，其中「獻」字就是指本名王靖獻的楊牧教授，景觀石還有楊牧教授的手印。趙校長表示：「記得梅貽琦先生講過：『所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也。』楊牧先生是文學大師，他曾經駐留於東華留下的深刻印記，使得東華因有大師而成為大學，永存在師生的校園記憶中不滅。」

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