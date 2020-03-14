　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

東華因有大師而成為大學！文學巨擘楊牧教授辭世　東華校長悲痛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼趙涵捷校長曾請人撰寫「瀾光明朗．燦獻東華」八字書法刻於石上，其中「獻」字就是指本名王靖獻的楊牧教授。（圖／東華大學提供，下同）

趙涵捷校長曾請人撰寫「瀾光明朗．燦獻東華」八字書法刻於石上，其中「獻」字就是指本名王靖獻的楊牧教授。（圖／東華大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國立東華大學人文社會科學學院首任院長楊牧教授（本名王靖獻）於3月13日辭世，享壽80歲。楊牧教授過世的消息不只震驚文壇，與他情誼深厚的東華師生，更深感不捨，悼念的文字如雪片般飛來。東華趙涵捷校長表示：「文學巨擘楊牧教授的過世，象徵著台灣文學的天空彗星殞落，這不只是東華師生的一大損失，相信我們生活在台灣社會每一個人，心中無不深感悲痛。」

1940年出生於花蓮的楊牧教授，東海大學外文系畢業後，負笈美國加州大學柏克萊分校取得比較文學博士學位。1996年返回故鄉花蓮，任教於東華，協助成立人文社會科學學院，擔任首任院長，並引進駐校作家制度，開啟東華濃厚的文學創作風氣。在他任內成立英美語文學系、中國語文學系、運動與休閒學系、經濟學系、歷史學系和創作研究所，實可謂東華人文薈萃的鼎盛時期。

楊牧教授有個夢想，要辦一所小小的學院，師生一起讀書、一起創作。獲得創校的牟宗燦校長的支持創立人文社會科學學院後，在東華校園，楊牧教授實現這個夢想，他經常帶著學生在綠樹下或東湖畔上課，彼此讀詩與賞詩，對待學生就好像老祖父一般慈祥。在他崇尚自由學風的堅持下，東華成為台灣第一所沒有上下課鐘聲的大學，因為楊牧教授覺得人的自律比他律更顯得重要。

▲▼趙涵捷校長曾請人撰寫「瀾光明朗．燦獻東華」八字書法刻於石上，其中「獻」字就是指本名王靖獻的楊牧教授。（圖／東華大學提供，下同）

東華人都耳熟能詳這件事情：位於現稱人社一館四樓有間楊牧教授的研究室，他常喜歡在研究室裡凝望著窗外校園，緬想著記憶中曾是一片甘蔗田的老花蓮景致；偶爾會在傍晚見到他獨行在學院大樓的長廊，或是眺望遠處的海岸山脈。趙校長回憶楊牧教授曾跟自己聊天說：「我這一生幾乎繞過大半個地球，花蓮的山水意象，卻始終是自己創作的源頭。」

楊牧的詩與文享譽國際，先後出版專著逾50種，已翻譯成十數種外語，並榮獲時報文學獎、國家文藝獎、美國紐曼華語文學獎與瑞典蟬獎的殊榮。東華大學於2016年獲得和碩集團童子賢董事長的贊助，在圖書館一樓根據楊牧在台北與西雅圖的書房為藍本，打造出「楊牧書房」，展示其創作手稿、珍藏史料與各類藏書1,200冊，設置文學講堂與電子典藏區，提供閱覽並舉辦文學講座。

▲▼趙涵捷校長曾請人撰寫「瀾光明朗．燦獻東華」八字書法刻於石上，其中「獻」字就是指本名王靖獻的楊牧教授。（圖／東華大學提供，下同）

大師楊牧生前與東華大學校長趙涵捷於「楊牧文學研究中心」前合影。

自2013年開始，東華每年舉辦「春天讀詩，讀楊牧」的活動，結合文學與音樂、舞蹈與戲曲演出，更是藝文同好期待的年度盛會；東華並於2018年特別成立「楊牧文學研究中心」，深化累積楊牧文學資料，提供全球學者更深入研究楊牧，朝向建構「楊牧學」長遠機制來發展，當時楊牧教授還跟大家表示：「自己一生研究別人，然後為山為水寫詩，沒想到有一天會成為被研究的對象。」

趙涵捷校長曾於2017年請人撰寫「瀾光明朗．燦獻東華」八字書法刻於石上，其中「獻」字就是指本名王靖獻的楊牧教授，景觀石還有楊牧教授的手印。趙校長表示：「記得梅貽琦先生講過：『所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也。』楊牧先生是文學大師，他曾經駐留於東華留下的深刻印記，使得東華因有大師而成為大學，永存在師生的校園記憶中不滅。」

►我該答應女友嗎？

ET快訊
新店男持刀捅死路人…自稱「小鄭容和」　吳慷仁爆炸發聲！
超商前「箭步衝上」捅死騎士！兇嫌認了：知道我在幹嘛
冷氣團來了！低溫「下探12度」時間點出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

犬隻竄出車禍頻傳　嘉義縣全面實施「遊蕩犬精進」專案

吳鳳南路快慢車道號誌分流　減低車道轉換車禍意外頻率

FB狂傳「外師出境未居家檢疫返校上課」？　彰化縣府證實：假訊息

影／小二生糾正鄭文燦打菜「市長不能講話！」 2萬網友狂按讚

打造嘉義管樂之都　管樂節攝影賽暨全國燒烙賽頒獎

2020瑞里紫藤花季嘉義瑞里登場　紫色浪漫花海滿山城

翁章梁視察藥局衛生所口罩販售　重申衛生所販售時間

影／新冠肺炎疫期桃警製作防疫影片　模擬偵辦檢疫案例偵辦流程

6/21日環食　2020諸羅春分天文日吸引天文迷朝聖

李珮緹個人創作展覽　大型藝術飾品結合手作金工跨領域創作

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

《青春有你2》「虞書欣說話」熱搜第1　蔡徐坤傻眼：是演了一部情境劇嗎？

林采緹簽字掰了胡睿兒「如釋重負」　認發生撿屍風波時就想離婚

《青春有你2》Ella感性演唱《都幾歲了》 網友感動：聲音都是故事

鸚鵡隔空吵架「同頻率搖擺」 牠衰爆被狠咬：干我什麼事

犬隻竄出車禍頻傳　嘉義縣全面實施「遊蕩犬精進」專案

吳鳳南路快慢車道號誌分流　減低車道轉換車禍意外頻率

FB狂傳「外師出境未居家檢疫返校上課」？　彰化縣府證實：假訊息

影／小二生糾正鄭文燦打菜「市長不能講話！」 2萬網友狂按讚

打造嘉義管樂之都　管樂節攝影賽暨全國燒烙賽頒獎

2020瑞里紫藤花季嘉義瑞里登場　紫色浪漫花海滿山城

翁章梁視察藥局衛生所口罩販售　重申衛生所販售時間

影／新冠肺炎疫期桃警製作防疫影片　模擬偵辦檢疫案例偵辦流程

6/21日環食　2020諸羅春分天文日吸引天文迷朝聖

李珮緹個人創作展覽　大型藝術飾品結合手作金工跨領域創作

陳其邁專訪／眼看社區傳播恐慌　「那一晚，陳建仁老師說要自己寫文章」

苗栗出現「藍色多瑙河」　知名粉專KUSO：連水溝都藍的…

台南七股漁民捉海螺「父上岸子失蹤」　海巡發現已是屍體

新店男犯下隨機殺人案…自稱「小鄭容和」　吳慷仁爆炸發聲！

陳其邁專訪／陳時中前線衝鋒 「我們的工作是為他準備足夠彈藥」

剛洗完頭，不到下午就變超油？3個錯誤習慣快改掉！

【黃寶慧】慧眼看天下／新冠肺炎進入大流行　美歐恐全面封城！？　 金融冰風暴擋不住

J.Sheon自認難搞毛很多　跨界配音《比得兔兔》：講話夠酸

蘋果姐姐近況曝光！　跟香蕉哥哥同框…網驚「還是小時候那樣」：20年都沒變

犬隻竄出車禍頻傳　嘉義縣全面實施「遊蕩犬精進」專案

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

「台灣不屬中國」李啟維3論點所言屬實

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

「陸砂」停止入台　水庫清淤量要倍增

雙手噴酒精　她沒乾就揉眼…角膜缺損

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

快訊／台中送肉粽跨「3區」！議員證實：真的

憲光咖啡日慢聊故事　尋眷味小食譜

小二生揪正「不能講話」　鄭文燦回應

苗栗「3打1霸凌」國中妹！網肉搜　議員說話了

口罩在家輕鬆購　實名制2.0 網路預購上路

桃園捷運地下段施工　桃警增派人力疏導

提早3個月　枋寮「紅龍」芒果上市囉！

桃園煉油廠搬遷　再等16年？

更多熱門

相關新聞

國寶級詩人楊牧過世　享壽80歲　

國寶級詩人楊牧過世　享壽80歲　

國寶級詩人楊牧今（13）日於台北國泰醫院辭世，享壽80歲，消息一出震驚文壇。據悉楊牧近年身體不佳，呼吸、心臟都有狀況，日前身體惡化住進加護病房。不少文壇人士默哀，稱他是許多人的「文學啟蒙者」，更感念他「餵養幾個世代善感少年」。

張廖萬堅女兒畢業大合照全戴口罩

張廖萬堅女兒畢業大合照全戴口罩

各大學春假天數一覽　「這5校放9天」爽炸

各大學春假天數一覽　「這5校放9天」爽炸

大學甄選外加名額？教育部：不影響考試分發名額

大學甄選外加名額？教育部：不影響考試分發名額

義大利學校全面停課　足球比賽「粉絲禁入」

義大利學校全面停課　足球比賽「粉絲禁入」

關鍵字：

東華大師大學楊牧教授辭世書房王靖獻

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新店男IG亮刀　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

羅志祥短片遭指「暗諷女友整型」周揚青回嗆酸民

臨停等姊下班　新店男淪「隨機殺人目標」

8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎

新店男跟太太吵架　為了發洩竟拿刀隨機捅死無辜路人！

快訊／新店男走在路上...遭人持刀狠砍背部大量噴血慘死

新店男跟妻吵架怒捅死路人　行兇原因曝光

股災燒到黃鐙輝！投資神預言「反彈日」

辰亦儒洗褲子發現口袋藏600塊！

羅志祥、周揚青爆「分手原因曝光」！她怒PO自白文

隨機砍人畫面曝　無辜路人背噴血慘死

白宮網站見「陳時中領導WHO」請願！

19秒殺人現場曝　新店大搖大擺叼菸回車上

新店隨機殺人　嫌得知路人慘死冷回：喔

交往2個月就閃婚　「小鄭容和」新婚妻眼前行刺

更多

最夯影音

更多
彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！
神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面