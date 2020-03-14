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台南將軍紅蘿蔔營養高品質讚！　黃偉哲請全國民眾能多享用顧健康

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▲台南將軍辦「2020將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會」，台南市長黃偉哲親與民眾一起體驗拔蘿蔔樂趣，並全力行銷紅蘿蔔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南將軍辦「2020將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會」，台南市長黃偉哲親與民眾一起體驗拔蘿蔔樂趣，並全力行銷紅蘿蔔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

素有「胡蘿蔔的故鄉」美譽的台南將軍，正值3月紅蘿蔔盛產季，加上又適逢木棉花開，氣候清爽宜人，市府首度結合木棉花與紅蘿蔔二項在地特色，14日舉辦「2020將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會」，台南市長黃偉哲親與民眾一起體驗拔蘿蔔樂趣，並全力行銷紅蘿蔔，請國人多選用將軍高優質紅蘿蔔。

▲台南將軍辦「2020將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會」，台南市長黃偉哲親與民眾一起體驗拔蘿蔔樂趣，並全力行銷紅蘿蔔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

紅蘿蔔被稱為「蔬菜之王」，是營養豐富的家常蔬菜，對人體有多方面的保健功能，黃偉哲時表示，《拔蘿蔔》為幼時常傳唱的兒歌，是伴隨很多人一起成長的經典兒歌，特別感謝區公所、議會及社會各界的支持，讓今日活動能順利舉辦，喚起許多大人們的童年回憶。黃偉哲呼籲民眾，防疫期間要多做運動，以增強身體免疫力，而拔蘿蔔就是最適合全家大小的親子戶外活動。

▲台南將軍辦「2020將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會」，台南市長黃偉哲親與民眾一起體驗拔蘿蔔樂趣，並全力行銷紅蘿蔔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

將軍紅蘿蔔種植面積達270公頃，產值約新台幣8千萬元。市府近年一直致力於協助在地農民行銷台南優質農產品，期許區公所能突破以往的框架，發現地方新亮點，將軍區長洪聰發表示，將軍區內約種植有1900棵木棉，每年2至3月木棉花盛開，春意盎然，今年區公所特別結合在地農家，讓民眾賞花下田體驗「嘿唷嘿唷拔蘿蔔」的樂趣，吸引大量遊客慕名前來。

為讓民眾能輕鬆享有悠閒的野餐時光，將軍區公所今日貼心推出和食野餐組及現榨胡蘿蔔汁供民眾選購嚐鮮，讓來拔蘿蔔及賞花的遊客不需大費周章準備餐點，此外，現場也提供花式棉花糖和超實用的野餐小物等抽獎品，讓大小朋友盡興而歸。

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