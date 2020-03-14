拿錯健保卡婦逼藥師「磕頭道歉」！陳時中：將採最嚴厲處分

▲台北市某藥師不慎還錯健保卡，竟被民眾要求磕頭道歉。（示意圖／記者李毓康攝，非當事人）

記者周姈姈／綜合報導

台北市某間藥局藥師賣口罩不小心還錯健保卡，竟被民眾要求「磕頭道歉」，藥師公會全聯會於今（14）日發聲明稿譴責民眾惡行，而指揮官陳時中也於下午的記者會說明「有這樣的情況我們當然會調查，民眾對藥師施暴或有強迫行為將處以最嚴厲處分」。

從監視器畫面可見，該名民眾到藥局後，因為還錯健保卡，對藥師指手畫腳，還嗆藥師沒誠意並要求磕頭道歉，藥師也驚恐照辦，不僅磕頭還猛喊對不起，讓許多網友看了十分不捨。

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對此，藥師公會發出聲明稿譴責民眾作為，表示此舉顯然嚴重羞辱執業藥師尊嚴。指揮官陳時中也於今日下午召開記者會時說明「藥師有這樣的情況我們會調查，民眾對藥師施暴或有強迫行為將會處以最嚴厲處分」。

▲從監視器畫面可以清楚看見藥師下跪磕頭，讓許多網友看了大喊不捨。（圖／即新聞）



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