加拿大廣播公司大讚台灣「其他國家如何學習防疫？」　陳時中回應3關鍵

▲陳時中說，政府對疫情相關透明，和人民溝通良好。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

加拿大廣播公司（CBC）找了在台灣的加拿大人協助採訪，15日在中央流行疫情中心記者會上，詢問台灣如何成功防疫。對此，指揮官陳時中回應有三個關鍵，並提到也和17年前的SARS有關。

CBC委外人員卡邁龍（ Luke Cameron）提問指出，「我代表加拿大廣播公司，請問台灣如何快速針對新冠肺炎防疫，其他國家可以如何向台灣學習，而且也快速防疫。」

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對此，陳時中回應，台灣疾管署（CDC）長期準備，再配合專家群可提供很正確資訊，「讓我們在做政策上決定有個依據」；第二個，「我們對於整個疫情相關透明，跟人民溝通良好」。另外，他也提到，防疫重點之一和17年前的SARS相關，台灣人有了過去的經驗，這回更加團結也配合指揮中心，即使初期口罩物資出現恐慌潮，但很快就被控制住。

▲▼卡邁龍代表加拿大廣播公司提問。（圖／東森新聞）

卡邁龍接受《東森新聞》訪問指出，「我認為台灣這次防範新冠肺炎很了不起，我覺得有很多國家可以向台灣學習如何快速防疫，而且有效防堵疫情擴散。」

卡邁龍是一名導演和攝影指導，他透露，兩個月前，加拿大朋友還覺得疫情不怎麼樣，沒想到現在國外疫情狂飆。他說，「我是替加拿大廣播公司來採訪，因為加拿大廣播公司想知道台灣如何快速防疫，我也覺得這讓人印象深刻。」

▼卡邁龍認為，台灣這次防範新冠肺炎很了不起。（圖／東森新聞）