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跟新店殺人犯同名同姓！他衰被網友出征「垃圾」　臉書急喊冤：人不是我殺的…

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▲▼跟新店殺人犯同名同姓，倒楣網友衰被出征。（圖／翻攝臉書）

▲跟新店殺人犯同名同姓，倒楣網友衰被出征。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／綜合報導

新北市新店13日晚間發生隨機殺人案，一名王姓男子與妻子因為「晚餐問題」與妻子發生衝突，竟持刀殺害臨停在超商外等候姊姊下班的林姓男子。案發後，引起社會震怒，有不少網友湧入王男臉書痛罵，但卻有一名同名同姓的男子慘遭波及，嚇得他趕緊發文澄清，「人不是我殺的...」。

這起事件發生在13日晚間10時許，林男騎著車要去接姊姊下班，卻遭到王男持長約20公分的料理刀從後猛捅，林男當場噴血，送醫後搶救不治。王男事後供稱，是因為「晚餐問題」跟妻子吵架，才會憤而持刀砍殺路人。

案件爆發後，引起社會一片譁然，有不少網友紛紛肉搜出王男臉書及IG，更有不少人留言怒罵他，「人渣」、「垃圾」等。然而，卻有一名與王男同名同姓的男子慘遭波及，個人臉書上也有網友跑來怒罵他，讓該名男子嚇得趕緊發文澄清，「拜託各位行行好，人不是我殺的，我只是剛好同名同姓」。

該男子的澄清文一出，有不少親友也紛紛跳出來替他喊冤，「請大家不要罵錯人，真正的兇手已經關版了」、「被一個同名同姓的敗類害」、「你好可憐，只是同名而已」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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