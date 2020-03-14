新店男接姊下班！遭「20cm生魚片刀」捅背　噴血慘死…父含淚痛罵：真的很可惡

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

新北市新店13日晚間發生隨機殺人案，一名王姓男子與妻子因為「晚餐問題」與妻子發生衝突，竟持刀殺害臨停在超商外等候姊姊下班的林姓男子。14日中午，檢方赴殯儀館相驗，死者父親眼眶含淚痛罵王男，「他真的很可惡」，讓人不禁為之鼻酸。

▲新店林男臨停超商前等姊姊下班，卻突遭王男持刀猛捅，送醫不治。（圖／突發中心翻攝）

死者林男的父親表示，他為了延續香火，生了4胎才終於生出家中男丁；林男雖是家中的么兒，從小備受長輩、以及3個姊姊疼愛，但他也很乖巧懂事，出社會後隨著父親打零工分擔家計。

▲死者林男是家中獨子，平時乖巧懂事，卻慘死街頭，家屬難以置信，氣憤痛罵「真的很可惡」。（圖／翻攝臉書）

林父說，案發當時林男是騎著機車到中正路，準備接在護理中心擔任照護員的二姊下班回家，因此才會臨停在超商門口，沒想到卻突然遭到素不相識的王男刺殺。

檢方14日中午赴殯儀館相驗，而林男家屬情緒相當崩潰，林父更氣憤痛罵王男，「他真的很可惡！」，並要求「希望法律給他最嚴厲的制裁」。

▲林男父親面對唯一兒子的死，情緒相當崩潰，直說「希望法律給他最嚴厲的制裁」。（圖／記者黃彥傑攝）

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