剛傳訊「我到樓下了」...新店無辜男接姊下班！背突然遭捅刀　滿臉錯愕倒地哀號

▲無辜的林男命喪黃泉。（圖／突發中心翻攝）

突發中心／新北報導

新北市13日晚間發生一起駭人的隨機砍人案，事發當時林男騎車去接姊姊下班，而他將車停在路邊，正傳訊息告訴姊姊自己已經到了時，背部就被突然從後出現的王男很捅一刀，突如其來的狀況，也讓林男當場倒地，臉上滿是錯愕，而令人遺憾的是，林男由於失血過多，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治。

這起事件發生在13日晚間10時許，林男騎著車要去接姊姊下班，卻遭到王男從後猛捅一刀殞命。此外，王男供稱，是因為「晚餐問題」跟妻子吵架，才會憤而持刀砍殺路人。此外，林男的父親表示，案發當時林男是騎著機車到中正路準備接在護理中心擔任照護員的二姊下班回家，因此才會臨停在超商門口，沒想到卻遭到素不相識的王嫌刺殺。

此外，林男的父親也表示，他為了延續香火，生了4胎才終於生出家中男丁；林男雖是家中的么兒，從小備受長輩、以及3個姊姊疼愛，但他也很乖巧懂事，出社會後隨著父親打零工分擔家計，沒想到卻會遭遇此噩耗，讓家屬都相當難以接受。

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