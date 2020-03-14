立委馬文君號召志工「DIY自製防護面罩」　趕工2000個…全送醫護人員！





▲馬文君號召志工DIY自製面罩給醫護人員。（圖／翻攝自立法委員馬文君臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／南投報導

新冠肺炎疫情使全球人心惶惶，國民黨籍立委馬文君為了防疫第一線的醫護人員，近日號召一群志工DIY自製面罩，準備送給南投縣的醫護人員，希望對方能感受到溫暖，讓台灣度過疫情難關。

馬文君14日在臉書上表示，由於站在防疫第一線的醫護人員格外辛苦與危險，所以決定號召埔里的志工姐妹們，這幾天趕製了2000個簡易防護面罩，準備送給縣內醫護人員，希望他們在口罩的保護之外再添一層防護，醫護安全，才能守護全民健康。

馬文君說，非常感謝志工姊妹們，一聽到她有「製作防護面罩，送給南投縣內醫護人員」的想法，義不容辭來幫忙，南部愛心業者賴月美更是響應號召，捐贈防護面罩亟需的泡綿，讓簡易的防護面罩更完善。製作過程中，每位志工大姐都全程戴手套、口罩加工，確保衛生，大家出錢出力付出，「希望南投第一線醫護人員能配戴我們的愛心面罩時，能保護靈魂之窗，避免飛沫等傳染物噴濺。」

馬文君提到，全球疫情擴散的狀況大家難免心驚，但看到國內所有第一線防疫人員的認真用心，這次簡易防護面罩的製作，是希望南投縣第一線防疫人員感受到各界的關懷，讓他們感受到溫暖，就讓全民共同防疫，台灣一定能度過疫情難關。

其他人也看了這些...

►外籍人士感染+1 台灣50例「新冠肺炎懶人包」一張圖解釋！

►立院三讀通過紓困特別預算！600億經費「一毛未刪」

►包括台灣！泰國確定取消所有國家落地簽 3到9月僅提供泰簽申請

更多熱門新聞...

►新冠肺炎燒進美國 陳時中坦言「已達臨界點」：一定會升級

►澳洲內政部長「確診新冠肺炎」 早上起床喉嚨怪怪…秒安排篩檢！

►新冠病毒重創全球股市！蔡英文要財政部、金管會、央行「全力維持股匯市穩定」

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！