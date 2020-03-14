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立委馬文君號召志工「DIY自製防護面罩」　趕工2000個…全送醫護人員！

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▲▼馬文君號召志工DIY自製面罩給醫護人員。（圖／翻攝自立法委員馬文君臉書粉專）

▲馬文君號召志工DIY自製面罩給醫護人員。（圖／翻攝自立法委員馬文君臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／南投報導

新冠肺炎疫情使全球人心惶惶，國民黨籍立委馬文君為了防疫第一線的醫護人員，近日號召一群志工DIY自製面罩，準備送給南投縣的醫護人員，希望對方能感受到溫暖，讓台灣度過疫情難關。

馬文君14日在臉書上表示，由於站在防疫第一線的醫護人員格外辛苦與危險，所以決定號召埔里的志工姐妹們，這幾天趕製了2000個簡易防護面罩，準備送給縣內醫護人員，希望他們在口罩的保護之外再添一層防護，醫護安全，才能守護全民健康。

▲▼馬文君號召志工DIY自製面罩給醫護人員。（圖／翻攝自立法委員馬文君臉書粉專）

馬文君說，非常感謝志工姊妹們，一聽到她有「製作防護面罩，送給南投縣內醫護人員」的想法，義不容辭來幫忙，南部愛心業者賴月美更是響應號召，捐贈防護面罩亟需的泡綿，讓簡易的防護面罩更完善。製作過程中，每位志工大姐都全程戴手套、口罩加工，確保衛生，大家出錢出力付出，「希望南投第一線醫護人員能配戴我們的愛心面罩時，能保護靈魂之窗，避免飛沫等傳染物噴濺。」

馬文君提到，全球疫情擴散的狀況大家難免心驚，但看到國內所有第一線防疫人員的認真用心，這次簡易防護面罩的製作，是希望南投縣第一線防疫人員感受到各界的關懷，讓他們感受到溫暖，就讓全民共同防疫，台灣一定能度過疫情難關。

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▲▼馬文君號召志工DIY自製面罩給醫護人員。（圖／翻攝自立法委員馬文君臉書粉專）

▲▼馬文君號召志工DIY自製面罩給醫護人員。（圖／翻攝自立法委員馬文君臉書粉專）

▲▼馬文君號召志工DIY自製面罩給醫護人員。（圖／翻攝自立法委員馬文君臉書粉專）

▲▼馬文君號召志工DIY自製面罩給醫護人員。（圖／翻攝自立法委員馬文君臉書粉專）

▲▼馬文君號召志工DIY自製面罩給醫護人員。（圖／翻攝自立法委員馬文君臉書粉專）

▲▼馬文君號召志工DIY自製面罩給醫護人員。（圖／翻攝自立法委員馬文君臉書粉專）

▲▼馬文君號召志工DIY自製面罩給醫護人員。（圖／翻攝自立法委員馬文君臉書粉專）

▲▼馬文君號召志工DIY自製面罩給醫護人員。（圖／翻攝自立法委員馬文君臉書粉專）

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