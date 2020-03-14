侯友宜建議中央啟動全國「區域聯防」　進行模擬感染規模兵演





▲新北市長侯友宜視導武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市14日舉行大規模感染演練，新北市長侯友宜建議中央，現在必須開始為下一階段準備，啟動區域聯防，用兵推方式來演練，以北北基宜、北北基桃、中彰投、高高屏要如何整併，他也建議以下令區域進行兵推演練，讓中央有個概念，了解事發當下指令下達，大家馬上知道如何應對，侯友宜強調，他一定會跟北部幾位首長報告，討論如何共同面對。

侯友宜表示，在區域聯防的部分不能少了中央，中央畢竟是一個政策指導單位，他下了一個政策的同時，必須了解地方的需求。兵推演練可以讓指揮中心更有概念，如何展現區域聯防防守態度，中央清楚下指令，地方才有辦法執行。北北基宜等聯防一定會跟其他縣市首長報告，但區域聯防不能少了中央，中央是政策指導單位，但是要了解地方需求。

他說，當部長、中央專家們實地來視導演練、指導，利用此時就可把模糊項目做釐清，並盤點實戰能力。討論出連結作戰方式，當這個方式熟臉後，中央一下指令大家馬上出動。

至於新北市是否與中央合作最為密切，侯友宜表示，中央應該考慮到不是單一個新北市來面對疫情單一作戰，要開始採取區域聯防，區域聯防裡面像北北基宜，要不要做一個區域聯防的兵棋推演。

他強調，中央如果去盤點，萬一在北部確診案例多的時候，爆發大規模的社區感染過程中，中央如何適時的做好正確的阻擋，讓地方來執行。如果大規模社區感染來的時候，「非必要的商業活動，是否要全面停止？學校是不是停班停課？以及人車是不是要做管制？」這些都是在中央一條政策下來的時候，區域聯防就要同時啟動，甚至全國啟動。

侯友宜說，這個都要分區塊，一個區塊去做盤點，所以，單一個新北市的實兵演練是不夠的，要以區塊的方式開始做兵推，然後以全國的方式來面對疫情的作戰，它是有層次的劃分作戰的方式。

侯友宜表示，他已經當面建議陳時中，下一個階段應該就是區域聯防，再下一個階段就是全國在面對多少個確診案例以後，國家在國安層級上是採取什麼動作，應該要做好整個政策及地方執行面的緊密配合，讓大家都能做好準備，這才是面對下一個階段最重要的事情。





▲新北市長侯友宜、指揮官陳時中視導武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）







▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員將病患送醫。（圖／記者林敬旻攝）







▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）







▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣待命。（圖／記者林敬旻攝）







▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，化學兵進行社區消毒。（圖／記者林敬旻攝）

