各式煙火慶「解封」　湖北潛江官宣：撤除市內交通管控

記者魏有德／綜合報導

湖北潛江昨（13日）發出通告稱，自20時起 ，除市域內高速公路、國省幹線和農村公路對外通道設立綜合防控點外，撤除市域內所有內設交通管控點，恢復正常交通秩序。消息傳開後，微博及微信朋友圈上瘋傳，當地民眾放起各式煙火慶祝「解封」，引起網友熱議。

▲潛江民眾施放各式煙火慶祝解封。（圖／翻攝微博新京報視頻）

《澎湃新聞》報導，許多網友在社交網絡評論，「過年的煙花終終終於派上用場了」；「煙花爆竹在古代就是用來辟邪的」；「比過年還要開心吧」，也有網友持反對意見，「別污染環境了吧」；「城管還有五秒到達戰場」；「煙花爆竹一聲響，拘留所裡喝稀湯」。

▲網友熱烈討論潛江民眾放煙火慶祝解封。（圖／翻攝微博新京報視頻）

據《湖北潛江》發出的通告顯示，從3月13日20:00時起 ，逐步恢復市域內農村客運、公交客運、出租客運以及渡口碼頭。對於復工復產，全市不在限制清單管理範圍內的市場主體可以復工復產或繼續生產。

至於限制清單內的市場主體，包括人員聚集度高、場所相對密閉的影劇院、棋牌室、遊藝廳、書店、網吧、舞廳、酒吧、KTV、公共浴室、足浴店、美容店、健身房、培訓機構、堂食類餐飲等，疫情解除前不得復工復產。

▲湖北潛江宣布解封，市民放煙火慶祝引外界熱議。（圖／翻攝微博新京報視頻）

湖北潛江曾於10日研究決定「解封」，成為湖北首個恢復市內交通秩序的城市。不過，24小時內突然變卦，當地政府急發通告稱，「昨日的政策無效。」直到潛江市政府13日正式宣布「解封」，不少市民到街上放煙火、鞭炮慶祝，引起外界關注。