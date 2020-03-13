不忘愛情產業鏈！韓國瑜讚「幸福小黃」：情侶在車上可感受…

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜13日到六龜區參加公車式小黃通車典禮，「幸福小黃」從3月13日啟用，為了讓鄉親方便就醫，外出訪友及交通轉乘，而韓國瑜致詞時提到，配合愛情產業鏈，觀光局規劃「山盟」、「海誓」兩條情人旅遊路線：「如果能搭乘幸福小黃，我相信每一個情侶在車上的時候也可以感受到幸福。」



▲高雄市長韓國瑜13日到六龜區參加公車式小黃通車典禮 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

「幸福小黃」從13日起為六龜鄉親服務，鄉親方便就醫，外出訪友及交通轉乘，行駛路線分別為解決中興里因搭車人口減少而公車停駛近20年的交通問題，以及新發里與荖濃里因88風災致道路中斷的交通運輸問題，是完善奇美山城幸福服務網串連的最後一哩路。

▲高雄市長韓國瑜13日到六龜區參加公車式小黃通車典禮 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市長韓國瑜致詞時提到：「今天是幸福小黃最後的一塊拼圖，全台灣公路總局大力幫忙，60條幸福小黃的路線，高雄就佔了50條，幸福小黃的推出實在是幫助偏鄉地區太大的忙，是德政，開門七件事，柴米油鹽醬醋茶，人民的需要，每一個環節政府都要為人民打拼、努力。偏鄉地區有的長達將近50年時間沒有公共汽車，這使得所有住在偏鄉非常辛苦，我們感同身受、力求突破，所以幸福小黃推出後在偏鄉地區獲得很多好評，感謝所有配合的計程車好朋友，真的是做功德。」

韓國瑜提及，最近配合愛情產業鏈，又推出兩條路線，觀光局發揮創意規劃「山盟」、「海誓」，兩條情人旅遊路線：「將來愛情產業鏈有一條山盟的路線，如果能搭乘幸福小黃，我相信每一個情侶在車上的時候也可以感受到幸福。」

韓國瑜強調，高雄市政府交通局最主要是照顧偏鄉地區為主，如果未來行有餘力一般散客也可以載，單次12元，這個幫助非常巨大，希望偏鄉地區的民眾一樣可以得到像蛋黃區、市區民眾的服務，不僅是交通，在醫療、教育、經濟發展、資源分配上都能得到一視同仁。

最後他表示：「上次到桃源，我們謝區長說5年來從沒看過市長到，我一樣到了桃源區公所，偏鄉在我們的心中，一樣是我們的心頭肉，各位六龜鄉親放心，未來希望我們來做的，我們都會大力幫忙。」，最後他希望大家多多運用幸運小黃，也感謝運將大哥們的幫忙。

據交通局表示，幸福小黃並無限定對象搭乘，但還是希望以當地居民需求為優先。

時間對我們來說完全沒用！