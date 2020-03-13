韓粉絕地大反攻！杏仁哥20日帶隊到選委會　聲援陳雄文硬起來　



▲挺韓大將(由左至右)，貼紙哥、杏仁哥、石頭里長、仁武阿鴻。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓第二階段連署書已經遞交給選委會，而在選舉期間不遺餘力挺韓的韓粉直播主們，決定站出來，將在3月20日前往高市選委會陳情，原定要號召約500位的韓粉，但最後決定為了防疫，將由杏仁哥、石頭里長等4人代表，要求選委會必須公平、公正、公開，「不要讓打人喊救人的情況發生」。





▲罷韓團體日前至選委會交連署書。（圖／記者洪正達攝）

為了拚能快速「光復高雄」，罷韓團體在3月9日正式遞交連署書到高市選委會，看在韓粉眼裡相當著急，尤其是罷韓團體檢舉高雄市副市長兼選委會主委陳雄文，行政不中立必須辭掉主委身分，在選舉期間不遺餘力挺韓的韓粉直播主，表示已經看不下去，不能默不吭聲，決定到選委會陳情。

杏仁哥表示，原定3月20日要號召約500位韓粉一起前往選委會，為了因應疫情，決定讓少數人前往，由杏仁哥、石頭里長、仁武阿鴻及貼紙哥代表，前往選委會遞交陳情書，要求選委會必須保持中立，過程要公平、公正、公開，仔細審查每一張連署書，不要讓打人喊救人的情況發生。

杏仁哥提到，罷韓團體一直要求陳雄文下台，但其實選委會內有許多還是前朝時期人員留到現在，如果要陳雄文辭主委，那是不是選委會整批的人都要換掉，才算合理。

▲高雄市長韓國瑜對於罷韓議題低調。（圖／記者翁進忠攝）

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