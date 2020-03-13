日租套房被檢舉承諾「三節紅包2萬8」　房東換鎖趕人被告侵入住宅

▲楊姓女房東趕不走經營日租套房的房客，決定直接換鎖，被控侵入住宅不起訴。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

美國籍李姓男子瞞著楊姓女房東，在台北租屋處經營日租套房，社區管委會發現出入複雜，向楊女反應，市政府也發函禁止經營旅館，楊女苦求李男搬走，沒想到李男拿著合約說「他沒同意就不能提前解約」，還聲稱可以每年三節各給管委會2萬8千元，就是不搬，楊女無奈換鎖趕人反被李男控告侵入住宅罪，台北地檢署查清事情原委後處分不起訴。

▲楊男在台北車站附近經營日租套房十分搶手，拒絕提前和房東解除租約。（示意圖為資料照／記者張一中攝）

據了解，李男2017年間向楊女承租位於台北車站附近的社區大樓，因為交通便利，在日租套房市場很搶手，李男當二房東收了不少旅客，讓同社區的鄰居感覺困擾，因此向楊女抱怨，並且找台北市觀傳局登門稽查。

楊女在2019年初得知房子被拿去當日租套房後，開始向李男表示要終止租約，甚至擺出哀兵政策，LINE傳訊給李男說：「本來我在這個社區是有份量的人，現在變成過街老鼠，人人喊打，你也經營1年多了，也有賺到錢，應該放手了」。

▲檢察官認為楊姓女房東取得正當理由直接進入房間換鎖，並非無故侵入住宅。（示意圖／取自Pixabay）

李男卻持續轉帳房租，並回LINE「了解」、「謝謝」、「有問題是我的問題，你不用管」，並拿出租約上特殊條款，強調要提前解約要經過他同意；另外跑去跟社區管委會說，可以在三節各給管委會2萬8千元當社區經費，也可以按月給警衛、清潔人員各2千元，想盡各種方法繼續租屋。

楊女最後受不了，發出存證信函要求從2019年10月收回房子，沒隔幾天，就看到李男又上591網站登廣告要招租1年，楊女擔心房子拿不回來，馬上去換鎖趕人，檢察官調查，楊女為了遵守管委會和台北市觀傳局要求，不要在住宅區經營日租套房的要求，多次溝通無效，只能以換鎖方式終止租約，屬於「正當理由進入」，並非無故侵入住宅，因此處分不起訴楊女。

周末就是要下殺

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