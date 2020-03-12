獨／首例拒檢疫落跑被上銬！廈門台商搭高鐵衝機場　重罰百萬原因曝…

▲廈門台商拒絕隔離逃到高雄，不過最後被警方上銬送往隔離所 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

台北市副市長黃珊珊公布一名從廈門返回台灣的台商，因為從防疫旅館落跑前往高雄小港機場想要出境，結果重罰百萬，現在重罰百萬原因曝光，因為他在小港機場被攔下之後，送往檢疫隔離住所當中，竟然還攻擊檢疫計程車，最後被警方上銬，送進隔離所。

9日這名廈門台商從台北搭乘高鐵南下高雄，抵達左營站之後，立刻就搭乘高雄捷運到小港機場，無視相關檢疫規定，擺明了就是要落跑，他可能沒想到自己會在小港機場被攔了下來，高雄市衛生局人員立刻找來防疫計程車，還有警方來協助，要把這名廈門台商送進檢疫隔離住所。

這名廈門台商搭上了防疫計程車之後，沒想到居然在途中大發雷霆，在快速道路上頭意圖攻擊計程車司機，甚至要破壞計程車裡頭的帷幕隔板想要落跑，計程車司機急中生智，趕緊打雙黃燈同時靠邊停車，後頭負責護送的員警看到之後，就覺得非常奇怪，也趕緊停車上前了解。

▲廈門台商拒絕隔離逃到高雄，不過最後被警方上銬送往隔離所 。（圖／記者吳奕靖攝）

廈門台商的情緒相當激動，一直表示自己要下車，雙方就在快速道路上頭爭執5分鐘左右，負責護送的員警告訴他在這邊下車非常危險，有什麼事等下快速道路之後再說，這名台商才願意配合。最後計程車下了快速道路，這名台商又要求要停車，計程車司機逼不得已，只好停車，讓員警介入處理，但是這名台商情緒越來越失控，堅持要離開，眼看狀況越來越不對，帶隊的警官當場下令上銬，以強制保護作為又將這名台商送上了計程車，最後安全把人送進了檢疫隔離住所。

台北市副市長黃珊珊在11日主持新型冠狀病毒疫情小組應變會議，就在會後表示，北市開出首張百萬罰單，對象為一名自廈門返台的居家檢疫者，入境時不但未配合填寫資料，也沒有入住防疫旅館，企圖從高雄搭機出境，違規屬實。

▲廈門台商拒絕隔離逃到高雄想要搭機出境，不過最後被警方上銬送往隔離所 。（資料圖）