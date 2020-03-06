神偷外役監等出獄卻力挺落魄兄弟　請假闖電子大亨別墅偷6千萬...下場出爐

▲李姓慣竊坐牢中卻請假外出幫昔日夥伴闖空門，偷到市價6000萬元的珠寶手錶 。（示意圖／免費圖庫 pixabay）

記者劉昌松／台北報導

李姓慣竊因多項前科入監，因表現良好獲准調派花蓮外役監，去年底利用外役監受刑人可請假返家的機會，應昔日銷贓夥伴之邀，回到過去熟悉的犯案地點新店山區，翻山越嶺摸進1名電子業大老闆家中，一口氣偷走52件珠寶、手錶，市值逾6千萬元，所幸檢警迅速偵破，把失物全數找回，台北地檢署6日依竊盜罪嫌起訴李和張姓同夥。

57歲的李姓慣竊和53歲的張姓同夥是昔日搭檔，李男習慣在新店華城路一帶侵入住宅、闖空門行竊，再把偷來的東西交由張男銷贓，幾年前，李男因案被通緝入監，2019年間，張男到花蓮外役監探視李男，向李男訴苦「最近過得不好，希望再一起幹一票」。

▲張姓同夥把李男載到新店華城路上，讓李男徒步翻過山頭去找豪宅行竊。（圖／翻攝自Google Map）

李男因此以返家探視親人的名義，向外役監請假3天獲准，在12月13日一出監就北上到桃園和張男會合，14日下午，張男開車到新店華城路，李男下車後，徒步爬過1個山頭，花了2小時抵達過去經常犯案的豪宅區，發現1間民宅後門沒鎖，摸黑進去搜刮財物後，再翻山越嶺回到華城路搭上張男的車子時，已經是晚上8點多。

15日，李男若無其事地回自強外役監報到收假，此時失竊的屋主已經氣急敗壞地向警方報案，並拿出屋內的監視器，清楚拍下李男行竊畫面，新店分局老刑警一眼認出李男，驚訝應該2025年才出獄的李男，竟然跑出來犯案，全面調閱監視器，循線在17日找到張姓同夥，搜索起出已被拆解、分類正要拿去銷贓的52件名貴珠寶手錶。

▲嫌犯以為偷到數百萬元的財物，聽到市價6000萬元也嚇了一跳。（示意圖／達志）

沒想到李男被檢警訊問時坦承犯行，並表示原本以為偷到的珠寶價值數百萬元，聽說竟然高達6千萬也嚇一跳，不過他堅稱獨自犯案，張男也辯稱只是載老朋友去爬山，不曉得李男跑去闖空門，因全案人贓俱獲，檢察官依竊盜罪嫌將2人一併起訴，李男目前也已經被移回一般戒備的監獄蹲苦牢了。

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