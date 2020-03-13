北市美女議員耿葳母親當助理被追債　姑姑厲耿桂芳轉帳到她戶頭…緩起訴

▲台北市議員耿葳在大學畢業前就開始到姑姑厲耿桂芳辦公室工作，期間完全沒支薪。（圖為資料照／記者季相儒攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員耿葳原本和母親一起在姑姑、前市議員厲耿桂芳的辦公室工作，耿葳曾偷偷問母親「可以開始領薪水嗎？」剛好耿母帳戶被法院凍結，經厲耿同意把薪轉戶改成耿葳，直到耿葳到美國留學也持續下去，另外還找何姓女人頭支領加薪部分，台北地檢署13日依偽造文書等罪處分坦承犯行的厲耿、耿母、何女緩起訴處分；耿葳因從頭到尾不知情，獲不起訴。

新任市議員耿葳在大學畢業前，就跟著母親詹麗玲一起在姑姑的辦公室工作，但只有母親支領4萬元月薪，2011年11月間，擔任辦公室主任的詹麗玲因受丈夫債務牽連，帳戶遭法院扣押凍結，將被扣薪1/3，厲耿同意從12月起，改成聘任耿葳當支薪的議員助理。

▲厲耿桂芳坦承同意帳戶遭凍結的耿葳母親變更支薪帳戶，獲得緩起訴。（圖為資料照／記者季相儒攝）

2014年6月起，耿葳赴美留學，帳戶仍持續有薪水入帳，期間厲耿桂芳要幫耿葳的母親加薪，另外找來耿母的何姓女同學當人頭，再每月加發2萬6千元給耿母，耿葳2016年學成歸國隔天，立刻就到厲耿桂芳辦公室上班，因帳戶始終交給母親保管，直到被檢舉涉用人頭詐領助理費，才赫然發現，母親帳戶遭凍結，自己一直都是幫母親代領薪水。

檢察官調查認為，耿葳和母親2人都確實有在議員辦公室工作，不是單純的虛報人頭詐領薪資，不涉及詐欺、貪污刑責，但仍觸犯使公務員登載不實的偽造文書罪，考量厲耿、耿母以及基於人情提供帳戶的何女坦承犯行，給予3人都緩起訴2年處分，並分別繳交國庫40萬、10萬元。至於耿薇因罪嫌不足，不起訴。

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