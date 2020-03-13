大陸飛美國躲疫情...這邊也爆了！通緝犯驚逃過境桃機　留在最安全的台灣

▲林姓男子逃亡12年，為了躲避新冠肺炎疫情，大陸美國兩頭飛，最後過境桃園機場落網。（圖為資料照／記者沈繼昌攝）

記者劉昌松／台北報導

高齡73歲的林姓男子，因欠高利貸逃到大陸12年，春節期間為了躲避新冠肺炎疫情，輾轉飛往美國投靠友人，最近換美國疫情爆發，林男又倉皇搭機逃離，卻在過境台灣桃園機場時，被航警發現是誣告案通緝犯，台北地檢署上午啟用視訊遠距訊問後，諭令他限制出境出海，林男還懇求檢警別把他回台的事情曝光，免得黑道找上門。

▲林男當年為了躲避高利貸追債逃往大陸。（示意圖，非事件當事人／記者李毓康攝）

據了解，林姓男子原本在台灣從事食品加工業，20年前為周轉資金，向地下錢莊借錢，因此欠了200萬元的高利貸，還曾因還不出錢，被疑似黑道人士綁走，林男控告對方涉嫌妨害自由等罪後，為了保命，不顧檢察官傳喚作證，避居大陸，案子在2008年因罪證不足等理由處分不起訴。

林男避居大陸至今12年，和在台親友都斷了聯繫，2020年農曆春節前後，大陸新冠肺炎疫情爆發，林男為了保命，再次選擇離開形同第二家鄉的大陸，搭機飛往美國投靠友人，萬萬沒想到，疫情迅速擴散到美國，林男決定飛回大陸避難。

▲檢察官啟用視訊隔空偵訊人在機場的林男。（示意圖／翻攝台北地檢署）

但是班機在13日過境台灣時，被航警清查發現，林男因被控誣告罪遭台北地檢署發布通緝，林男坦承為了躲避疫情，大陸美國兩頭飛，萬萬沒想到被迫留在一開始最想躲避的台灣，懇求辦案人員不要讓消息曝光，免得當初追殺他的黑道又找上門。

檢察官顏伯融獲悉後，決定啟用近日為了防疫架設的視訊系統，由剛上完系統操作課程的北檢人員緊急完成連線，隔空偵訊人在機場的林男後，檢察官諭令林男限制出境出海，等候檢方傳喚出庭。

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