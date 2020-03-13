緩刑期間手癢…台中男衝超市偷「烏魚子+護脣膏」！店長一見擋：把背包打開

▲台中男曾因詐欺取財遭判刑，又在緩刑期間再度犯下竊盜案，下場曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名陳姓男子1月初到一間超市購物，孰料，他見到貨架上的烏魚子、乳酪絲等物品竟動了貪念，將東西裝入背包內，再拎著其它商品到櫃台結帳，當場被陳姓店長抓包。法院審理後，依竊盜罪處陳男罰金5萬元，得易服勞役50天，可上訴。

判決指出，陳男1月25日傍晚6時10分許到台中一間超市購物，卻趁機將貨架上的烏魚子1包、乳酪絲1包、煙燻乾酪1包、蝦米1包以及護唇膏1條等，價值共1596元的物品偷偷裝入背包內，接著到結帳櫃檯要結帳其它商品。但眼利的超市陳姓店長察覺不對勁，當場要求他打開背包，驚見一堆未結帳的商品，決定報警處理。

台中地方法院審理後，審酌陳男先前曾因詐欺取財，被判處有期徒刑1年4月，緩刑5年，竟又在緩刑期間犯下竊盜案，認為他沒有改過向善的心，但考量他犯後承認犯行，也已經賠償超市的損失，決定依竊盜罪處罰金5萬元，得易服勞役50天，全案仍可上訴。

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