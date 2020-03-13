水龍頭還開著…情侶「裸身陳屍」租屋處！房東為省8千害中毒雙亡　下場曝光

▲房東拒絕加裝熱水器強制排氣功能，導致租客與男友洗澡時陳屍屋內下場曝光。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅志華、戴若涵／台北報導

台北市一名吳姓女子2011年9月起承租中山區一處套房，卻與王姓男友在洗澡時一氧化碳中毒身亡。刑事部分，一、二審法院認為歐姓房東拒絕加裝瓦斯熱水器強制排氣功能，對2人的死有責任，判他有期徒刑1年。另外，王男父母也提告求償，台北地院判歐姓房東須賠償453萬餘元。可上訴。

判決指出，歐姓房東自2011年9月30日起將套房租給吳姓女子居住，但他明知套房陽台有加裝鋁窗，會影響到空氣流通，另外陽台上裝設的瓦斯熱水氣，也沒有具備強制排氣的功能，容易導致一氧化碳中毒，竟沒有安裝相關設備，或是更換熱水器，2016年3月還拒絕吳女加裝強制排氣設備的要求。

而吳女2018年2月26日晚上與男友洗澡時，也沒有注意到陽台因為衣櫃、雜物堆積，影響到空氣流通，且鋁窗僅開一小條縫隙，導致熱水器燃燒瓦斯不完全產生一氧化碳，又瀰漫室內無法排出，2人因此一氧化碳中毒窒息身亡。據了解，警消人員破門而入時，浴室水龍頭還開著，水不斷流出。

▲吳女與男友因熱水器燃燒瓦斯不完全，吸入過多一氧化碳中毒身亡。（示意圖／記者林悅翻攝）

雖然房東在法院審理時辯稱，沒有接到吳女要求加裝強制排氣設備的電話，但吳女友人出庭作證時狠打臉，表示吳女曾向她透露，「冬天洗澡經常洗到昏倒」，懷疑熱水器有問題。另外，她借住套房時，吳女曾找人來修理熱水器，工人強調要加裝強制排氣，否則會很危險，吳女便當著她的面打給房東，但房東卻拒絕花8千多元加裝設備，僅願意付修繕的3千多元費用。

刑事方面，台北地方法院勘驗各項事證後，依業務過失致死罪判歐姓房東有期徒刑1年，案經上訴，高等法院改依過失致死罪判歐男有期徒刑1年，目前全案上訴最高院審理中。

民事方面，王男父母痛失愛子，向房東求償撫養費、喪葬費、精神撫慰金約847萬餘元，台北地院審理後，認為整起悲劇房東應負起9成的責任，判他應賠償王男父母453萬餘元，全案仍可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

殺妻狠分屍7塊！桃園男再開腹「掏空內臟」放冷凍…女兒開麻布袋驚見媽頭顱



每週激戰兄弟妻！人夫崩潰「我老婆被你騎1、20年」…他跩嗆：她也歡喜歡喜



獨／轎車對決雲豹裝甲！警稱轎車超車釀禍…她曝「關鍵打臉畫面」：我爸很委屈