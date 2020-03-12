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中市警籲防「疫」、防「禦」駕駛兼具　行車更平安健康　

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▲▼警方呼籲民眾開車要防疫防禦駕駛兼具，行車才能更加平安健康。（圖／中市交大提供）

▲警方示範防禦駕駛10大特性。（圖／中市交大提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎（武漢肺炎）威脅，台中市警察局交通大隊除呼籲駕駛人開車時要防「疫」，也要防「禦」！台中市警察局交通大隊提醒，民眾上下車摸完方向盤、排檔桿、車門門把等都必須用肥皂洗手，並加強車內清潔消毒，另外，開車時也要遵循財團法人車輛研究測試中心提出的汽車防禦駕駛10大習性，讓行車健康平安兼具。

車輛是每個家庭幾乎不或缺的交通工具，也因此要如何搭車、開車，才能免於感染新冠肺炎，並平安行駛，也是民眾關心的部分。

▲▼警方呼籲民眾開車要防疫防禦駕駛兼具，行車才能更加平安健康。（圖／中市交大提供）

▲警方呼籲民眾開車要防疫防禦駕駛兼具，行車才能更加平安健康。（圖／中市交大提供）

台中市警局交通大隊表示，開車防「疫」駕駛，首要就是「勤洗手」，民眾平時就要注意個人衛生，減少手碰眼口鼻。此外，搭乘大眾運輸工具或自己開車，在摸完車門門把、把手、拉桿、方向盤、排檔桿後，都應立刻用肥皂洗手，車內也要做好清潔消毒。

防「禦」駕駛部分，駕駛人除應遵守交通安全規則，也可依財團法人車輛研究測試中心提出的「汽車防禦駕駛10大習性」，讓駕駛人行車更平安。包括：1. 無法處理緊急狀況的「單手開車」習慣；2. 不經意的「危險小動作」；3. 搶行「未完成迴轉/倒車的車輛」的前後；4. 「ABS」的遐思；5. 「後視鏡的調整」哲學；6. 「高速穩定行駛」的訣竅；7. 「備用Key」的優點；8. 「暴衝」的產生與預防；9. 轉彎前的危險動作；10. 「爆胎」的處理。詳細內容可上「交通安全入口網」搜尋。

交大表示，民眾車輛平時修護保養及行駛前檢查，也是基本條件與要素；了解車輛狀況，讓交通工具隨時保持最佳機動狀態。天候及路況不佳時，行車應確實減速慢行並掌握路況，切勿超速行駛並隨時注意前方狀況，採取自我防禦駕駛及必要之安全措施。在道路上，各種車輛及行人都在使用道路，駕駛必須遵守各項交通規定，如果熬夜疲勞、宿醉未醒、生病服藥或情緒不穩定時，應避免駕車上路，讓自己在最佳的精神狀況來駕車，以維護行車安全。

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