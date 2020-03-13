嘉縣消防局林務局山域搜救訓練　主帥林清海親帶隊

▲嘉義縣消防局109年山域搜救訓練，由局長林清海首度跨機關與林務局共訓，提升雙方未來合作默契。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

有鑑於106年起前往水漾森林的各登山路段已發生近10起事故，嘉義縣消防局為強化山域搜救的專業與能力，本月11日至13日結合林務局共同辦理搜救訓練，並由嘉義縣消防局長呂清海親自率隊，希望藉此次訓練加強開放山林政策的積極整備外，更強化與林務局之橫向聯繫，雙方未來適切且有效率的完成任務。

▲嘉義縣消防局山域搜救訓練，以阿里山眠月線為訓練模擬。（圖／記者翁伊森翻攝）



阿里山眠月線等各路線開放後，因沿途美麗景色深受民眾喜愛，但該相關地段地基及隧道曾受921大地震、八八風災等災害重創，有潛在風險於其中，且於去年6月中旬於水漾森林發生4名登山客受傷受困，經由消防、警政、林務人員等跨單位合作救援，終以空勤總隊直升機將山友吊掛後送醫治，順利完成任務。

▲當地地勢陡峭。（圖／記者翁伊森翻攝）



因考量過往許多經驗與案例，此次訓練由局長呂清海、第三大隊大隊長陳南合及各山域事故搜救單位同仁一同前往參訓，共25名，行程自阿里山眠月線開始，行經塔山車站、石猴車站、松山、水漾森林、千人洞，最後至行豐吊橋完成訓練，於3天中的訓練有「野外求生技巧」、「野外地圖判讀」及「山域導航技術實務演練」、「山難前進指揮所運作模式」、「夜間紮營訓練」、「危險地形通過」等項目，此次訓練相當紮實，藉此提昇參訓人員的山域搜救技巧及能力。



關於山域意外事故發生時之因應機制，將由所屬區域的管理機關來主導並負責行政、救援與聯繫之工作，而管理機關如玉山登山步道屬於玉山國家公園管理處，而水漾森林的各路段絕大部份屬於林務局，而消防局則是負責人命救助任務，此次各單位人員的結合訓練，除專業度提升外，更能增強相關單位間的配合度與默契，日後如有相關事故發生時能將救援任務更圓滿的達成。



呂清海表示，目前中央開放山林政策已推動，讓民眾有更多機會親近山域並看到台灣的美景，因此，執行搜救任務的相關單位有需要精進各項搜救技能與裝備。在此呼籲山友們於行前須將各項裝備詳細檢查並攜帶齊全，依照回報路線進行登山活動，才能在事故發生後，讓搜救人員能盡速確認坐標、前往現場救援，讓需要幫忙的山友及搜救同仁平安回家。

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