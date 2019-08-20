阿里山林鐵眠月線年久失修救難不易　山客避走免受傷

▲十字分道告示牌請民眾應遵守鐵路法勿行走鐵路。（圖／林鐵處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山林業鐵路眠月線建於民國4年，原為運送木材之用，沿途保持原始景觀、景色壯麗，隨林鐵轉型觀光鐵路，該路線成為熱門景點。自921地震後，眠月線路基與隧道等嚴重崩毀，又因莫拉克等風災坍塌，因此封閉停駛至今，2019年已發生3起民眾失足受傷事故，該路段位處偏遠，救難人員無法立即抵達現場救援，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處特別呼籲民眾避免進入眠月線，以確保安全。



▲林鐵及文資處將評估修復眠月線可行性及最適營運方式。（圖／林鐵處提供）

依據鐵路法第57條第2項規定，行人、車輛不得在鐵路路線、橋梁、隧道內通行，目前眠月線前段(塔山步道木平台前)為營運路段，尚有祝山線列車或台車行駛，因此嚴禁民眾行走鐵路，違反規定者得依鐵路法第70條規定處1萬元至5萬元罰鍰。

▲林鐵眠月線路基與隧道嚴重崩毀。（圖／林鐵處提供）

至於眠月線後段路線嚴重坍塌久未維護，且該路段亦屬臺灣一葉蘭自然保留區範圍，民眾應依法申請始得進入。阿里山林業鐵路及文化資產管理處已於該路段十字分道、塔山步道木平台、明隧道前、石猴車站等處再增設告示牌，提醒請民眾請勿進入。

▲明隧道前告示牌提醒民眾請勿進入以維護安全（圖／林鐵處提供）

林鐵及文資處肩負林鐵營運及文化推廣的重要使命，但仍以「安全」為第一要務，目前將啟動評估作業，藉由現況調查、災害分析、生態景觀及文化資產等面向，研擬修復眠月線之可行性及最適營運方式，期許眠月線以最美麗的面貌重現世人眼前。