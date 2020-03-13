提供200部「羞羞片」在家免費爽看　網讚：SOD我大哥

▲SOD旗下的女優白石茉莉奈參加「台北國際成人展。（圖／記者季相儒攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本知名成人影片公司SOD在13日舉辦了「自宅待機應援！0 元收聽活動」活動，為了因應新冠肺炎，從13日到31日止，只要進入活動網頁註冊成為會員，就可以用0元的價格購買約200部成人影片，讓必須待隔離、遠距工作的人士，可以乖乖待在家裡不要亂跑，該消息一出立刻讓「老司機們」擠爆活動網頁。

在SOD提供的200部影片當中，還有最新的VR影片，搭配相關的裝置，可以讓觀影體驗更上一層樓，除此之外，還會挑選200名老司機贈送SOD BASARA飛機杯。不過活動推出沒多久，SOD官方Twitter就發文表示，網站的流量比平常多出4倍，導致中午開始有偶發性的網路延遲情形，向各位紳士致歉。活動推出後網友們紛紛表示，「SOD讓世界和平」、「諾貝爾和平獎得主：成人影視產業」、「SOD我大哥」、「難怪衛生紙會缺貨」。

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除了SOD之外，知名成人網站Pornhub為了鼓勵義大利人隔離期間能夠乖乖待在家中開放當地人「高級帳號可免費觀看一個月」的超佛心服務，讓許多網友大讚「居家隔離終於不用怕無聊了」、「Pornhub為這個世界做得比政府還多」、「好希望我也是住在義大利」。