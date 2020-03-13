　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

網路面試＋線上提交視頻　上海音樂學院「藝考」初試方式出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上海戲劇學院表演藝術科藝考。（圖／記者陳政錄攝）

▲每年農曆春節後，大陸各藝術類學校便展開藝考初試。（圖／記者陳政錄攝）

記者魏有德／綜合報導

每年農曆春節後，大陸各藝術類學校考試便會陸續展開，但今年因受新冠肺炎疫情影響，為避免人群流動聚集，部分學校延後考試，也有學校利用網路開辦藝考初試。上海音樂學院院長廖昌永日前表示，音樂表演專業的招生，採用「遠程網絡面試+線上提交視頻資料」的辦法是目前較為可行的路徑。

▲上海音樂學院。（圖／翻攝百度百科）

▲上海音樂學院。（圖／翻攝百度百科）

《人民網》報導，廖昌永提到，音樂表演類考試特別強調即時互動、臨場考察，又有音色還原、鋼琴伴奏輔助等諸多方面的條件限定，非現場考核難度大。

對此，上海音樂學院對於藝考初試方式提出，通過遠程網絡面試、即時互動的考試方式，對考生的專業技能、舞台表現等方面予以考察；同時，考生可以事先根據統一的標準、格式，錄制考試規定的曲目視頻，提交相應平台，供考官進行綜合評估打分，給出初試結果。

▲大陸中央戲劇學院藝考現場排隊考生。（圖／翻攝中新網）

▲大陸中央戲劇學院藝考現場排隊考生。（資料圖／翻攝中新網）

此前，包括中戲、北影、上戲等多所藝術類學校自1月24日起，宣佈推遲藝考時間。中央戲劇學院今日也發出通告指出，部分專業考慮取消專業考試，按高考文化課成績，由高到低錄取，另外，部分專業考慮調整考試方式，在尊重招考規律的前提下壓縮考程。初試統一改為遠程考核，考生通過學校本科招生管理系統或第三方APP上傳的視頻、圖片資料，依循本專業的招考規律及標準作為初試選拔的依據。

ET快訊
蔡宜芳進摩鐵爆不倫　民眾黨處分出爐了！
夫帶小三爽遊泰國…拉妹妹作陪！　正宮見「15年好同事」崩潰
莉婭揭「毀滅性證據內幕」　開嗆：都Keanna在惹事！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

19樓怒丟2個滅火器！他事後曝「關鍵」原因...已被刑事拘留

網路面試＋線上提交視頻　上海音樂學院「藝考」初試方式出爐

民警用「火鍋」說服輕生女孩：不值得留戀嗎　她終於敞開心扉

國新辦《2019年美國侵犯人權報告》2萬字全文：美國雙重標準

多次抓姦老公床戰小三…正宮苦忍2年「大老婆變身」起訴重婚！法院卻稱無罪

求職體檢被告知「感染新冠病毒」　被迫繳1000元再檢查　網怒爆：根本詐騙

大陸發表《2019年美國侵犯人權報告》列2萬字七大罪：愚弄民眾欺騙世界！

復工防疫／上海兩機場「閉環式管理」　返滬台幹曝：過3關3小時起跳

新冠病毒是美軍帶到武漢？　大陸外交部：中方堅決反對美國抹黑

中國野生動物保護協會挨罰！　下屬機構曾逆流發聲「野味是人類剛需」

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

19樓怒丟2個滅火器！他事後曝「關鍵」原因...已被刑事拘留

網路面試＋線上提交視頻　上海音樂學院「藝考」初試方式出爐

民警用「火鍋」說服輕生女孩：不值得留戀嗎　她終於敞開心扉

國新辦《2019年美國侵犯人權報告》2萬字全文：美國雙重標準

多次抓姦老公床戰小三…正宮苦忍2年「大老婆變身」起訴重婚！法院卻稱無罪

求職體檢被告知「感染新冠病毒」　被迫繳1000元再檢查　網怒爆：根本詐騙

大陸發表《2019年美國侵犯人權報告》列2萬字七大罪：愚弄民眾欺騙世界！

復工防疫／上海兩機場「閉環式管理」　返滬台幹曝：過3關3小時起跳

新冠病毒是美軍帶到武漢？　大陸外交部：中方堅決反對美國抹黑

中國野生動物保護協會挨罰！　下屬機構曾逆流發聲「野味是人類剛需」

中職／曾陶鎔滿貫砲！味全龍4上4比2逆轉統一獅　

二度叩關奧運締造歷史　陳念琴：挑戰才要開始

草爺解約「在不瘋狂」前東家後　爆與嘎嘎助陣好友...現況曝光！

Timberland SS 2020示範春夏6大重點穿搭！顛覆你對踢不爛的想像

羅志祥遭指「暗諷女友整型」　周揚青罕見回嗆酸民：我喜歡正面剛！

南韓真實版《梨泰院Class》！3年輕人創辦...1年變50家連鎖酒館

坦言「疫情難預測」　陳時中：中國說的大家不信、WHO又什麼都不說

中國知名恆大地產揹「3.47兆債務」　拋罕見折扣賣屋…專家警告：業界都要小心

離地110公尺！全台最高最長「南投雙龍七彩吊橋」　18日開放線上訂票

鐵路警李承翰遭刺死案　醫師出庭證稱：被告當下喪失辨識「可能有幻聽」

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

大陸熱門新聞

大陸外交部發言人：可能美軍把疫情帶進武漢

陸官媒：台灣防疫毫無技術含量可言

請願第三批包機　滯湖北學童喊想回家

南華早報：北京早知情！11月17就有首例確診

1場葬禮致6人確診106人隔離

小三和老公上門囂張痛毆！正宮絕望跳樓慘死

還原東航登機流程　乘客空橋上排隊領防護衣

隱瞞父母13國走透透！深圳女：有點愧疚

大陸外交部：中方堅決反對美國抹黑

發哨人專訪被刪　網友翻成「表情文」

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

德國人確診了上街都不戴口罩！孕婦嚇瘋逃往中國

義大利駐歐盟大使：只有中國願意幫忙！

大陸用「戰機技術」製全自動口罩機

更多熱門

相關新聞

「疫情難預測」　陳時中說話了

「疫情難預測」　陳時中說話了

中央流行疫情指揮中心13日在外交部召開會議，指揮官陳時中會後坦言，目前最有能力預測疫情的有兩方，一方是中國、一方是世界衛生組織，但「中國講的大家都不相信」，WHO有著最齊全的專家、國際資料，卻什麼都不講，因此疫情變化更難預測，只能做好最壞打算、最好準備。

迦納、加彭出現新冠肺炎病例　感染源來自歐洲

迦納、加彭出現新冠肺炎病例　感染源來自歐洲

經部神速：「布口罩」出口免報關　婆媽狂call抱怨變感謝

經部神速：「布口罩」出口免報關　婆媽狂call抱怨變感謝

提供200部A片免費看　網讚：SOD我大哥

提供200部A片免費看　網讚：SOD我大哥

臉上滿佈口罩壓痕！她「自願隔離14天」接武漢台

臉上滿佈口罩壓痕！她「自願隔離14天」接武漢台

關鍵字：

上海音樂學院藝考中央戲劇學院新冠肺炎新型冠狀病毒大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

併排小貨車擋道　女騎士切車遭撞死

蘋果新iPhone傳官網直接上架

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

巴西總統發言人確診　川普回應了

疫情蔓延全球！醫曝「世界大戰」來了：台灣最安全

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

大陸外交部發言人：可能美軍把疫情帶進武漢

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

房東為省8千害「情侶洗澡中毒雙亡」下場曝

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面