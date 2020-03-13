網路面試＋線上提交視頻　上海音樂學院「藝考」初試方式出爐

▲每年農曆春節後，大陸各藝術類學校便展開藝考初試。（圖／記者陳政錄攝）

記者魏有德／綜合報導

每年農曆春節後，大陸各藝術類學校考試便會陸續展開，但今年因受新冠肺炎疫情影響，為避免人群流動聚集，部分學校延後考試，也有學校利用網路開辦藝考初試。上海音樂學院院長廖昌永日前表示，音樂表演專業的招生，採用「遠程網絡面試+線上提交視頻資料」的辦法是目前較為可行的路徑。

▲上海音樂學院。（圖／翻攝百度百科）

《人民網》報導，廖昌永提到，音樂表演類考試特別強調即時互動、臨場考察，又有音色還原、鋼琴伴奏輔助等諸多方面的條件限定，非現場考核難度大。

對此，上海音樂學院對於藝考初試方式提出，通過遠程網絡面試、即時互動的考試方式，對考生的專業技能、舞台表現等方面予以考察；同時，考生可以事先根據統一的標準、格式，錄制考試規定的曲目視頻，提交相應平台，供考官進行綜合評估打分，給出初試結果。

▲大陸中央戲劇學院藝考現場排隊考生。（資料圖／翻攝中新網）

此前，包括中戲、北影、上戲等多所藝術類學校自1月24日起，宣佈推遲藝考時間。中央戲劇學院今日也發出通告指出，部分專業考慮取消專業考試，按高考文化課成績，由高到低錄取，另外，部分專業考慮調整考試方式，在尊重招考規律的前提下壓縮考程。初試統一改為遠程考核，考生通過學校本科招生管理系統或第三方APP上傳的視頻、圖片資料，依循本專業的招考規律及標準作為初試選拔的依據。