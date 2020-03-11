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「鋼鐵部長」26小時行程曝！包機抗疫親臨盯場未闔眼　陳時中一句話帶過

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記者洪巧藍／台北報導

滯留湖北361國人分別搭乘華航、東航班機順利抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也親自坐鎮督導，親自看大家入住檢疫所才離開，不僅僅一夜沒睡，從10日開始至11日上午召開記者會已經整整工作超過26小時！陳時中回應「也不是只有我一個人累」，機場300多名工作人員及100多名檢疫員，都陪伴大家到深夜，大家都為了這件事很辛苦，他也笑稱「很久沒有值大夜班」。

▲▼0311中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中央流行疫情指揮中心一早召開記者會，指揮官陳時中一夜沒睡，會前途中還在看資料。（圖／記者呂佳賢攝）

請繼續往下閱讀...

第二次武漢台商返台專機由台灣中華航空與中國東方航空分別執行，共有361位於昨日深夜抵台，我國安排13位醫護人員（4位醫師及9位護理師）前往，以確保登機、飛航期間之防檢疫作業與人員照料工作得以嚴謹周全。此外，亦安排救護車10輛及遊覽車22輛於桃園機場待命，以協助返台旅客就醫後或載往集中檢疫所。

▲▼武漢包機返台現場照片曝光。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲武漢包機返台，陳時中到機場視察。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

陳時中表示，昨天現場指揮官為醫療應變組組長薛瑞元，以及醫療應變組副組長石祟良，昨天大家早上8點就到機場，搭到晚上11點多才離開，另外有3位醫護人員，從10日早上10點待到今天早上4點，「大家都很辛苦」。結束後護理人員找他合照，臉上都是N95口罩痕跡，「這是留下歷史紀錄痕跡」。

▲▼(1400)疾管署記者會，陳時中堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲陳時中開完記者會在電梯口前回答媒體問題。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼武漢包機返台現場照片曝光。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲武漢包機返台。（圖／指揮中心提供）

陳時中會後被問及有無好好休息？他回應表示，自己沒睡，但同仁也都一樣，大家都有值過大夜班的經驗；至於今天早上有吃了燒餅，但說到昨天晚上吃什麼，陳時中竟累到一時想不起來，靠旁邊同仁補充「吃了速食」。

▲▼武漢第二批包機返台，陳時中抵達現場。（圖／記者陳以昇攝）

▲武漢第二批包機返台，陳時中兩進兩出抵達機場。（圖／記者陳以昇攝）

【陳時中指揮官行程】
3/10
09:00 抵達指揮中心看每日疫情報告
09:30 了解專機前置準備情形
11:00 確認醫護整備登機報到狀況，掌握即時狀況回報
13:30 記者會
15:00 邊境管制會議
17:30 行政院開會
22:40 回指揮中心
23:15 出發往桃機
23:50 抵達桃機
23:55 著裝進停機棚
24:00 華航班機進機棚

3/11
00:50 卸裝
01:05 離開停機棚
02:30 抵達A檢疫所
02:55 離開
04:10 再回到桃機
04:15 再次著裝進機棚
05:30 卸裝離開機棚
06:08 前往B檢疫所
06:35 離開B檢疫所
06:45 前往C檢疫所
07:40 確認最後一批安排妥適後離開檢疫所
08:23 回到指揮中心
09:00 吃早餐看每日疫情報告
10:00 記者會

ET快訊
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