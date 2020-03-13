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台南空品紅色警戒　環保局啟動跨局處空氣品質應變作業

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▲台南空品紅色警戒，環保局馬上啟動跨局處空氣品質應變作業，進行防污措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南空品紅色警戒，環保局馬上啟動跨局處空氣品質應變作業，進行防污措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據環保署資料顯示，台灣位於南北風轉換空檔期，西半部大範圍風速偏弱，僅有微弱的北風(陸風)吹拂，風速小於1m/s，污染物累積迅速，13日上午9時台南空氣品質達到紅色警戒，環保局立即成立跨局處應變小組，執行應變，以避免空氣品質惡化。

市長黃偉哲提醒，春季天氣不穩定且變化快速，每當西部只剩下微弱的北風或陸風，雲嘉南空氣惡化條件就會形成，如果濕度高，污染物即會迅速累積，於空品惡化期間，請民眾盡量避免從事戶外劇烈運動，若外出務必配戴口罩防護並做好勤洗手防疫工作，確保自我健康。預計13日中午過後，海風將增強，傍晚起新一波北風抵達台灣，屆時風速增強之下，空氣將轉好許多。

▲台南空品紅色警戒，環保局馬上啟動跨局處空氣品質應變作業，進行防污措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑進一步說明，台南市空氣品質安南測站及善化測站於13日上午9時達到紅色警戒等級（空氣品質指標AQI>150），環保局立刻啟動跨局處應變小組，台南市新聞處隨即在市府LINE及臉書發布提醒，環保局分析測站周邊微型感測器監測數值，鎖定污染源較高區域在工明五路及三路一帶，除通報60家業者落實污染防制設備運作外，監測CEMS連線7家工廠，並通報善化17處營建工地，要求加強工區範圍灑水、物料加蓋，及轄內大型餐飲業落實防制設備正常運作，全力投入污染改善減緩空氣品質持續惡化。

另外，柴油車廢氣也是容易造成空品不良因素之一，環保局特別推動定點場站檢測服務，只要攜帶行照至指定時段及地點，或車輛數達10輛以上者亦可向環保局預約進場（廠）檢測，檢測合格即可取得標章，截至目前已辦理33場，並核發484張標章，便利柴油車車主自主取標章。

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